«Атлетик» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.5

03 октября 2025 9:34
Атлетик - Мальорка
04 окт. 2025, суббота 19:30 | Испания. Примера, 8 тур
1.50
Победа «Атлетика»
4 октября на стадионе «Сан-Мамес» пройдет матч 8-го тура Ла Лиги, где «Атлетик» встретится с «Мальоркой». Хозяева пытаются прервать серию неудач, в то время как гости находятся в зоне вылета, но набрали важные очки в последнем туре. Игра ожидается напряженной, поскольку обе команды борются за выход из кризиса.

«Атлетик»

Команда после 7 туров занимает 10-е место с 10 очками. В последних 5 матчах «Атлетик» забил всего 2 гола и пропустил 10, что подчеркивает проблемы в атаке и в обороне. Серия из четырех игр без побед в Ла Лиге и слабая результативность (в среднем 0.40 гола за матч за последние 5 игр) ставят под сомнение способность коллектива навязать борьбу за верхнюю часть таблицы. Даже дома команда играет нестабильно, а в обороне пропускает почти в каждом матче.

«Мальорка»

Гости находятся на 19-м месте с 5 очками. Однако последняя победа над «Алавесом» (1:0) добавила уверенности. В последних 5 играх «Мальорка» забила 5 голов и пропустила 7, средний показатель результативности составляет ровно 1 мяч за игру. Лучший бомбардир – Ведат Мурики (4 гола в 6 матчах), который является главным фактором атаки. Команда, несмотря на слабую позицию в таблице, регулярно забивает, но при этом не может наладить надежную оборону, особенно в гостях, где проиграла три последних матча.

Факты о командах

«Атлетик»

  • 10-е место, 10 очков
  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 0.40 гола забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 8 матчах подряд

«Мальорка»

  • 19-е место, 5 очков
  • Победа над «Алавесом» в последнем туре
  • В среднем: 1.00 гола забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах

Личные встречи
42% (11)
38% (10)
19% (5)
34
Забитых мячей
22
1.31
В среднем за матч
0.85
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
2 : 1
04.10.2025
Мальорка
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
1 : 1
09.03.2025
Мальорка
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
0 : 0
28.10.2024
Атлетик
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
1 : 1
06.04.2024
Мальорка
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
4 : 0
02.02.2024
Мальорка
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
0 : 0
03.09.2023
Атлетик
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1 : 1
01.05.2023
Атлетик
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
0 : 0
15.08.2022
Мальорка
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
3 : 2
14.02.2022
Атлетик
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
2 : 0
11.09.2021
Мальорка
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
3 : 1
27.06.2020
Мальорка
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
0 : 0
13.09.2019
Атлетик
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2 : 1
11.05.2013
Мальорка
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
0 : 1
15.12.2012
Атлетик
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
1 : 0
15.04.2012
Мальорка
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
0 : 1
25.01.2012
Атлетик
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
2 : 0
18.01.2012
Мальорка
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
1 : 1
04.12.2011
Атлетик
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1 : 0
14.02.2011
Атлетик
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
21.09.2010
Мальорка
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 3
02.05.2010
Мальорка
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
2 : 0
03.01.2010
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
2 : 1
04.04.2009
Мальорка
Испания. Примера, 10 тур
Мальорка
3 : 3
09.11.2008
Атлетик
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 2
04.05.2008
Мальорка
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
0 : 0
16.12.2007
Атлетик
Показать все

Прогноз на матч «Атлетик» – «Мальорка»

Обе команды находятся не в лучшей форме, однако «Атлетик» будет стремиться воспользоваться поддержкой домашних трибун, чтобы прервать серию неудач. «Мальорка» при этом имеет более сбалансированное нападение за счет Мурики и способна забить в любом матче. Учитывая нестабильность хозяев и слабую защиту обеих сторон, стоит ожидать открытого футбола с голами. При этом у «Атлетика» выше шансы на победу, так как «Мальорка» плохо играет в гостях.

Рекомендации для прогноза

  • Победа «Атлетика» – коэффициент 1.5
  • Обе забьют – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Мальорки» больше 0.5 – коэффициент 1.65

1.50
Победа «Атлетика»
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Мальорка Атлетик
18+
  • Читайте нас: 