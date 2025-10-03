4 октября на стадионе «Сан-Мамес» пройдет матч 8-го тура Ла Лиги, где «Атлетик» встретится с «Мальоркой». Хозяева пытаются прервать серию неудач, в то время как гости находятся в зоне вылета, но набрали важные очки в последнем туре. Игра ожидается напряженной, поскольку обе команды борются за выход из кризиса.

«Атлетик»

Команда после 7 туров занимает 10-е место с 10 очками. В последних 5 матчах «Атлетик» забил всего 2 гола и пропустил 10, что подчеркивает проблемы в атаке и в обороне. Серия из четырех игр без побед в Ла Лиге и слабая результативность (в среднем 0.40 гола за матч за последние 5 игр) ставят под сомнение способность коллектива навязать борьбу за верхнюю часть таблицы. Даже дома команда играет нестабильно, а в обороне пропускает почти в каждом матче.

«Мальорка»

Гости находятся на 19-м месте с 5 очками. Однако последняя победа над «Алавесом» (1:0) добавила уверенности. В последних 5 играх «Мальорка» забила 5 голов и пропустила 7, средний показатель результативности составляет ровно 1 мяч за игру. Лучший бомбардир – Ведат Мурики (4 гола в 6 матчах), который является главным фактором атаки. Команда, несмотря на слабую позицию в таблице, регулярно забивает, но при этом не может наладить надежную оборону, особенно в гостях, где проиграла три последних матча.

Факты о командах

«Атлетик»

10-е место, 10 очков

Не выигрывает в 4 последних матчах

В среднем: 0.40 гола забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 8 матчах подряд

«Мальорка»

19-е место, 5 очков

Победа над «Алавесом» в последнем туре

В среднем: 1.00 гола забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Проигрывает в 3 последних выездных матчах

Прогноз на матч «Атлетик» – «Мальорка»

Обе команды находятся не в лучшей форме, однако «Атлетик» будет стремиться воспользоваться поддержкой домашних трибун, чтобы прервать серию неудач. «Мальорка» при этом имеет более сбалансированное нападение за счет Мурики и способна забить в любом матче. Учитывая нестабильность хозяев и слабую защиту обеих сторон, стоит ожидать открытого футбола с голами. При этом у «Атлетика» выше шансы на победу, так как «Мальорка» плохо играет в гостях.

Рекомендации для прогноза