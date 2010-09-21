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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Мальорка
Атлетик - Мальорка: обзор матча 21 сентября 2010
Атлетик
21.09.2010, вторник, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
3 : 0
Завершен
Мальорка
44'
Д. Лопес
62'
М. Сан Хосе (П)
90'
И. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Мальорка
ГОЛ! 3:0!
И. Перес
Замена
И. Перес
️️️️
И. Муньяин
Замена
О. де Маркос
️️️️
Д. Лопес
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Мартинес
Замена
П. Вебо
️️️️
П. Сендрос
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Сан Хосе
ГОЛ! 1:0!
Д. Лопес
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
(К)
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
26
Игор Мартинес
АП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Мальорка
13
Дуду Ават
(К)
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Атлетик
0
Армандо
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
51
Ираола
88
Мартинес
8
Итурраспе
27
Лопес
26
Мартинес
10
Муньяин
12
Льоренте
4-4-2
13
Ават
22
Сендрос
4
Рамис
16
Нуньеш
3
Кевин
19
Марти
18
Де Гузман
5
Кастро
7
Перейра
79
Кавенаги
10
Нсуе
27
Лопес
18
де Маркос
18
де Маркос
27
Лопес
26
Мартинес
14
Сусаета
14
Сусаета
26
Мартинес
10
Муньяин
21
Перес
21
Перес
10
Муньяин
22
Сендрос
9
Вебо
9
Вебо
22
Сендрос
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
0
Армандо
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Атлетик - Мальорка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес
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