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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Мальорка
Атлетик - Мальорка: обзор матча 04 апреля 2009
Атлетик
04.04.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Мальорка
4'
Ф. Йесте (П)
84'
Х. Мартинес
72'
Х. Мануэль Хурадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Мальорка
ГОЛ! 2:1!
Х. Мартинес
Замена
Г. Люкс
️️️️
Д. Ават
Замена
Х. дель Ольмо
️️️️
Ф. Йесте
Замена
О. Трехо
️️️️
Х. Аранго
ГОЛ! 1:1!
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Г. Кастро
️️️️
Ф. Варела
Желтая карточка
П. Орбаис
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
А. Осио
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
М. Сусаета
Желтая карточка
Ф. Йесте
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Желтая карточка
Койкили
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Йесте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
33
Франсиско Йесте
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Пьер Вебо
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Ирайсос
3
Койкили
45
Аморебиета
20
Осио
51
Ираола
88
Мартинес
6
Орбаис
11
Габилондо
14
Сусаета
33
Йесте
12
Льоренте
3-4-1-1
13
Ават
16
Нуньеш
4
Наварро
21
Айосе
14
Хурадо
23
Сантана
19
Марти
18
Аранго
19
Варела
20
Адурис
33
Йесте
17
дель Ольмо
17
дель Ольмо
33
Йесте
Велес
27
Лопес
27
Лопес
Велес
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
13
Ават
1
Люкс
1
Люкс
13
Ават
19
Варела
5
Кастро
5
Кастро
19
Варела
18
Аранго
8
Трехо
8
Трехо
18
Аранго
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Атлетик - Мальорка
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Сан Мамес
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