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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Мальорка
Атлетик - Мальорка: обзор матча 02 февраля 2024
Атлетик
02.02.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
4 : 0
Завершен
Мальорка
3'
Ю. Бершиче
16'
Ю. Бершиче
62'
Г. Гурусета
89'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Мальорка
ГОЛ! 4:0!
И. Муньяин
Пас отдал
О. де Маркос
89'
Замена
А. Арес
️️️️
И. Уильямс
82'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Гурусета
79'
76'
Замена
Абдон
️️️️
К. Ларин
76'
Замена
Х. Льябрес
️️️️
Д. Родригес
75'
Желтая карточка
К. Ларин
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Руис де Галаррета
68'
Замена
И. Муньяин
️️️️
Н. Уильямс
68'
ГОЛ! 3:0!
Г. Гурусета
Пас отдал
О. Сансет
62'
57'
Замена
С. Дардер
️️️️
А. Санчес
57'
Замена
И. Видаль
️️️️
Д. Гонсалес
46'
Замена
В. Мурики
️️️️
Х. Копете
ГОЛ! 2:0!
Ю. Бершиче
Пас отдал
Г. Гурусета
16'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бершиче
Пас отдал
Н. Уильямс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К)
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
4
Паредес
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
3-3-2-1-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
20
Гонсалес
8
Маскарель
24
Коста
6
Санчес
8
Морланес
14
Родригес
9
Ларин
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
10
Муньяин
10
Муньяин
10
Уильямс
9
Уильямс
7
Арес
7
Арес
9
Уильямс
11
Гурусета
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
20
Гонсалес
22
Видаль
22
Видаль
20
Гонсалес
6
Санчес
10
Дардер
10
Дардер
6
Санчес
14
Родригес
19
Льябрес
19
Льябрес
14
Родригес
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
3
Копете
19
Мурики
19
Мурики
3
Копете
Остались в запасе
Атлетик
Мальорка
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетик - Мальорка
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
15
Офсайды
1
5
Количество передач
539
326
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.28
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Хорхе Фигероа Васкес
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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