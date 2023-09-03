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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетик
Мальорка - Атлетик: обзор матча 03 сентября 2023
Мальорка
03.09.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 4 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Атлетик
Замена
Абдон
️️️️
С. Дардер
84'
84'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
78'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
78'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
Замена
М. Морланес
️️️️
Д. Родригес
69'
Замена
Х. Коста
️️️️
А. Латорре
69'
60'
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
60'
Замена
Б. Прадос
️️️️
И. Леке
Замена
Х. Льябрес
️️️️
К. Ларин
56'
44'
Желтая карточка
И. Леке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Райкович
24
Маффео
24
Вальент
44
ван дер Хейден
3
Латорре
11
Кошта
20
Гонсалес
10
Дардер
14
Родригес
9
Ларин
19
Мурики
4-1-1-2-2
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
6
Весга
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
8
Сансет
9
Уильямс
11
Гурусета
3
Латорре
24
Коста
24
Коста
3
Латорре
14
Родригес
8
Морланес
8
Морланес
14
Родригес
9
Ларин
19
Льябрес
19
Льябрес
9
Ларин
10
Дардер
9
Абдон
9
Абдон
10
Дардер
15
Леке
6
Прадос
6
Прадос
15
Леке
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Мальорка
Атлетик
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Мальорка - Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
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