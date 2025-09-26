Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Хетафе» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.98

26 сентября 2025 8:53
Хетафе - Леванте
27 сент. 2025, суббота 15:00 | Испания. Примера, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.98
Победа «Хетафе»
Сделать ставку

На «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч 7-го тура Ла Лиги, где «Хетафе» примет «Леванте». Обе команды проводят сезон с разным уровнем стабильности, и предстоящая встреча обещает стать напряжeнной, ведь каждый результат может серьeзно повлиять на турнирные позиции.

«Хетафе»

После шести туров хозяева набрали 10 очков и идут на 7-м месте. Команда демонстрирует довольно сбалансированный футбол: добыла победы над «Севильей» (2:1) и «Реалом Овьедо» (2:0), но и уступала в матчах против сильных соперников. Лучший бомбардир – Адриан Лисо, у которого 3 гола в пяти встречах. При этом «Хетафе» показывает средний уровень результативности – 5 забитых мячей за последние пять игр, однако пропустил уже 8, что подчeркивает проблемы в обороне.

«Леванте»

Гости после шести туров расположились на 17-й строчке с 4 очками. Команда активно играет в атаке – 9 забитых голов за пять последних встреч, где отличался Карл Этта-Эйонг (4 гола в шести матчах). Однако главная проблема «Леванте» – оборона: 11 пропущенных голов за этот же период, включая 4 от мадридского «Реала». Несмотря на низкие позиции, команда регулярно находит возможности для взятия ворот и забивает в трeх матчах подряд.

Факты о командах

«Хетафе»

  • В среднем 1 гол за игру за последние пять туров.
  • Пропускает 1.6 гола в среднем за матч.
  • Побеждал в 3 последних домашних играх против «Леванте».

«Леванте»

  • Пропускает 2.2 гола за игру в последних матчах.
  • Забивает 1.8 гола за игру в среднем.
  • В трeх последних турах обязательно поражал ворота соперников.

Личные встречи
33% (9)
30% (8)
37% (10)
30
Забитых мячей
27
1.11
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
3 : 2
03.01.2023
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
3 : 0
04.02.2022
Леванте
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0 : 0
16.10.2021
Хетафе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2 : 1
16.05.2021
Леванте
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3 : 0
05.12.2020
Хетафе
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1 : 0
19.07.2020
Хетафе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
4 : 0
01.12.2019
Леванте
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
0 : 0
02.02.2019
Хетафе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
0 : 1
06.10.2018
Леванте
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
0 : 1
10.03.2018
Леванте
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
1 : 1
21.10.2017
Хетафе
Испания. Сегунда, 33 тур
Хетафе
2 : 0
08.04.2017
Леванте
Испания. Сегунда, 12 тур
Леванте
1 : 1
30.10.2016
Хетафе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
3 : 0
19.02.2016
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3 : 0
27.09.2015
Леванте
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0 : 1
25.04.2015
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 1
08.12.2014
Хетафе
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
0 : 0
19.04.2014
Хетафе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1 : 0
29.11.2013
Леванте
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
0 : 0
10.03.2013
Хетафе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
0 : 1
21.10.2012
Леванте
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
1 : 2
29.01.2012
Хетафе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 1
28.08.2011
Леванте
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
2 : 0
29.01.2011
Хетафе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
4 : 1
12.09.2010
Леванте
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
3 : 1
20.04.2008
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
2 : 1
02.12.2007
Леванте
Показать все

Прогноз на матч «Хетафе» – «Леванте»

Обе команды склонны к открытой игре: «Хетафе» силeн на своeм поле, но регулярно допускает ошибки в обороне. «Леванте» хорошо реализует моменты в атаке, но их защита пока одна из самых слабых в лиге. Всe это указывает на высокую вероятность обмена голами. В то же время «Хетафе» выглядит более собранным и способен использовать нестабильность соперника. Вероятно, матч получится результативным, а хозяева будут ближе к победе.

Рекомендации по ставкам

  • Победа «Хетафе» – коэффициент 1.98
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.98
Победа «Хетафе»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Леванте Хетафе
Другие прогнозы
26.09.2025
18:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов - Динамо
Обе команды забьют
26.09.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка - Эпицентр
Обе команды забьют
26.09.2025
18:30
3.00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал - Минск
Победа «Минска»
26.09.2025
18:35
1.32
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм - Аль-Ахли
Победа «Аль-Ахли»
26.09.2025
18:40
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак - Аль-Иттифак
Оба забьют
26.09.2025
20:00
1.75
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор - Галатасарай
Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 