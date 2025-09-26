На «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч 7-го тура Ла Лиги, где «Хетафе» примет «Леванте». Обе команды проводят сезон с разным уровнем стабильности, и предстоящая встреча обещает стать напряжeнной, ведь каждый результат может серьeзно повлиять на турнирные позиции.

«Хетафе»

После шести туров хозяева набрали 10 очков и идут на 7-м месте. Команда демонстрирует довольно сбалансированный футбол: добыла победы над «Севильей» (2:1) и «Реалом Овьедо» (2:0), но и уступала в матчах против сильных соперников. Лучший бомбардир – Адриан Лисо, у которого 3 гола в пяти встречах. При этом «Хетафе» показывает средний уровень результативности – 5 забитых мячей за последние пять игр, однако пропустил уже 8, что подчeркивает проблемы в обороне.

«Леванте»

Гости после шести туров расположились на 17-й строчке с 4 очками. Команда активно играет в атаке – 9 забитых голов за пять последних встреч, где отличался Карл Этта-Эйонг (4 гола в шести матчах). Однако главная проблема «Леванте» – оборона: 11 пропущенных голов за этот же период, включая 4 от мадридского «Реала». Несмотря на низкие позиции, команда регулярно находит возможности для взятия ворот и забивает в трeх матчах подряд.

Факты о командах

«Хетафе»

В среднем 1 гол за игру за последние пять туров.

Пропускает 1.6 гола в среднем за матч.

Побеждал в 3 последних домашних играх против «Леванте».

«Леванте»

Пропускает 2.2 гола за игру в последних матчах.

Забивает 1.8 гола за игру в среднем.

В трeх последних турах обязательно поражал ворота соперников.

Прогноз на матч «Хетафе» – «Леванте»

Обе команды склонны к открытой игре: «Хетафе» силeн на своeм поле, но регулярно допускает ошибки в обороне. «Леванте» хорошо реализует моменты в атаке, но их защита пока одна из самых слабых в лиге. Всe это указывает на высокую вероятность обмена голами. В то же время «Хетафе» выглядит более собранным и способен использовать нестабильность соперника. Вероятно, матч получится результативным, а хозяева будут ближе к победе.

Рекомендации по ставкам