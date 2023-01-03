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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - Хетафе
Леванте - Хетафе: обзор матча 03 января 2023
Леванте
03.01.2023, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Хетафе
52'
С. Поштиго
63'
А. Муньос
90+1'
Уэсли
34'
М. Эль-Хаддади
56'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Леванте - Хетафе
Красная карточка
В. Иборра
90'
+6
Желтая карточка
Р. Везо
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
О. Альдрете
Желтая карточка
М. Сараччи
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Уэсли
90'
+1
Замена
М. Булдини
️️️️
Пепелу
89'
81'
Желтая карточка
А. Алгобия
80'
Замена
О. Альдрете
️️️️
Порту
Замена
В. Иборра
️️️️
Д. Монтьель
78'
73'
Замена
Б. Майорал
️️️️
М. Эль-Хаддади
73'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Э. Унал
70'
Желтая карточка
Д. Джене
Замена
Р. Везо
️️️️
С. Поштиго
68'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Ш. Мусонда
68'
ГОЛ! 2:2!
А. Муньос
63'
57'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
К. Аленья
56'
ГОЛ! 1:2!
М. Эль-Хаддади
ГОЛ! 1:1!
С. Поштиго
Пас отдал
Д. Монтьель
52'
46'
Желтая карточка
Д. Дуарте
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Х. Иглесиас
22'
Желтая карточка
К. Аленья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
18
Пепелу
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
21
Шарли Мусонда
ЦП
25
Жоан Фемениас
ЦФ
3
Алекс Муньос
ЦФ
20
Джони Монтьель
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
10
Порту
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
35
Уго Редон
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
21
Андрес Гарсия
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
3-3-1-4
4
Сараччи
21
Поштиго
18
Пубиль
18
Пепелу
18
Мартинес
21
Мусонда
21
Кантеро
25
Фемениас
7
Уэсли
20
Монтьель
3
Муньос
4-3-1-2
1
Касилья
2
Иглесиас
22
Дуарте
17
Альварес
2
Джене
10
Аленья
27
Алгобия
6
Милья
10
Порту
16
Эль-Хаддади
19
Унал
21
Поштиго
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
21
Поштиго
20
Монтьель
10
Иборра
10
Иборра
20
Монтьель
21
Мусонда
19
де Фрутос
19
де Фрутос
21
Мусонда
18
Пепелу
9
Булдини
9
Булдини
18
Пепелу
10
Порту
15
Альдрете
15
Альдрете
10
Порту
10
Аленья
20
Сеоане
20
Сеоане
10
Аленья
16
Эль-Хаддади
9
Майорал
9
Майорал
16
Эль-Хаддади
19
Унал
9
Латаса
9
Латаса
19
Унал
Остались в запасе
Леванте
Хетафе
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
35
Уго Редон
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
13
Давид Сорья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
35
Уго Редон
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Леванте - Хетафе
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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