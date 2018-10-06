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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Леванте
Хетафе - Леванте: обзор матча 06 октября 2018
Хетафе
06.10.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
60'
Э. Барди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Леванте
Желтая карточка
Д. Суарес
90'
+4
Желтая карточка
Р. Ибаньес
90'
+2
Красная карточка
Ф. Портильо
90'
+1
90'
Желтая карточка
Р. Рочина
60'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барди
42'
Желтая карточка
Р. Пьер
33'
Желтая карточка
Джейсон
31'
Желтая карточка
С. Прсич
Желтая карточка
Антунеш
26'
22'
Желтая карточка
Э. Боатенг
Желтая карточка
Д. Джене
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
10
Энис Барди
АП
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-2-2-2
13
Сорья
2
Джене
18
Гонсалес
5
Антунеш
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
21
Ндиайе
20
Портильо
19
Молина
17
Мата
4-2-2-2
13
Ойер
44
Пьер
21
Поштиго
23
Кабако
3
Гарсия
20
Кампанья
14
Прсич
16
Рочина
23
Джейсон
25
Моралес
9
Боатенг
Остались в запасе
Хетафе
Леванте
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
8
Шейк Дукур
ОП
10
Энис Барди
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
10
Энис Барди
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Хетафе - Леванте
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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