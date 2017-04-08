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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Хетафе - Леванте
Хетафе - Леванте: обзор матча 08 апреля 2017
Хетафе
08.04.2017, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 33 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
5'
Х. Молина
37'
Ф. Портильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Леванте
Желтая карточка
Д. Суарес
77'
72'
Замена
П. Монтанье
️️️️
И. Лопес
ГОЛ! 2:0!
Ф. Портильо
37'
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леванте
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
12
Верса
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
12
Стефан Щепович
ЦФ
Леванте
44
Робер Пьер
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Пако Монтанье
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
3-1-1-1
1
Гарсия
2
Молинеро
16
Кала
22
Суарес
18
Форлин
20
Портильо
19
Молина
2-1-2
2
Лопес
3
Гарсия
12
Верса
25
Моралес
9
Марти
2
Лопес
18
Монтанье
18
Монтанье
2
Лопес
Остались в запасе
Хетафе
Леванте
13
Висенте Гуаита
ВР
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
14
Рубен Гарсия
ЛВ
44
Робер Пьер
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
12
Стефан Щепович
ЦФ
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
44
Робер Пьер
ЦЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Хетафе - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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