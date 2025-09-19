20 сентября на «Стад ля Божуар» состоится матч пятого тура Лиги 1, где «Нант» примет «Ренн». Для хозяев это шанс прервать серию поражений и укрепить позиции в середине таблицы, тогда как гости стремятся закрепиться в верхней части и продолжить серию без поражений.

«Нант»

Команда провела старт чемпионата неудачно – всего 3 очка за четыре тура и 14-е место в таблице. Важная проблема – низкая результативность: только 3 гола в пяти последних матчах. При этом оборона выглядит неустойчиво: 6 пропущенных за тот же отрезок. Дома «Нант» играет осторожнее, но даже на «Стад ля Божуар» были поражения, включая стартовый матч с ПСЖ (0:1). У команды есть проблемы с созиданием, и многое строится вокруг редких индивидуальных моментов.

«Ренн»

Гости начали сезон увереннее: 7 очков и шестое место. «Ренн» показывает более сбалансированный футбол, хотя и допускает ошибки в обороне. В последних пяти встречах команда забила 7 голов, но пропустила 8, что указывает на открытый стиль игры. Победа над «Лионом» (3:1) стала важным сигналом, что «Ренн» способен уверенно разбирать соперников с уязвимой защитой.

Факты о командах

«Нант»

3 очка после 4 туров, 14-е место.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

«Ренн»

7 очков после 4 туров, 6-е место.

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Прогноз на матч

Матч ожидается напряженным: «Нант» будет опираться на дисциплину и компактность, но его слабая атака вряд ли создаст много моментов. «Ренн» же выглядит более уверенным и разнообразным в атаке, пусть и с проблемами в обороне. Вероятно, гости сумеют воспользоваться уязвимостями соперника и увезут победу, при этом матч может получиться результативным, учитывая стиль «Ренна».

Рекомендации для ставок