«Нант» – «Ренн»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

19 сентября 2025 9:33
Нант - Ренн
20 сент. 2025, суббота 18:00 | Франция. Лига 1, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Ренна»
Сделать ставку

20 сентября на «Стад ля Божуар» состоится матч пятого тура Лиги 1, где «Нант» примет «Ренн». Для хозяев это шанс прервать серию поражений и укрепить позиции в середине таблицы, тогда как гости стремятся закрепиться в верхней части и продолжить серию без поражений.

«Нант»

Команда провела старт чемпионата неудачно – всего 3 очка за четыре тура и 14-е место в таблице. Важная проблема – низкая результативность: только 3 гола в пяти последних матчах. При этом оборона выглядит неустойчиво: 6 пропущенных за тот же отрезок. Дома «Нант» играет осторожнее, но даже на «Стад ля Божуар» были поражения, включая стартовый матч с ПСЖ (0:1). У команды есть проблемы с созиданием, и многое строится вокруг редких индивидуальных моментов.

«Ренн»

Гости начали сезон увереннее: 7 очков и шестое место. «Ренн» показывает более сбалансированный футбол, хотя и допускает ошибки в обороне. В последних пяти встречах команда забила 7 голов, но пропустила 8, что указывает на открытый стиль игры. Победа над «Лионом» (3:1) стала важным сигналом, что «Ренн» способен уверенно разбирать соперников с уязвимой защитой.

Факты о командах

«Нант»

  • 3 очка после 4 туров, 14-е место.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

«Ренн»

  • 7 очков после 4 туров, 6-е место.
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Личные встречи
15% (4)
30% (8)
56% (15)
20
Забитых мячей
40
0.74
В среднем за матч
1.48
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 30 тур
Ренн
2 : 1
18.04.2025
Нант
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 0
08.12.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
0 : 3
20.04.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
3 : 1
01.10.2023
Нант
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
0 : 1
26.02.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
3 : 0
09.10.2022
Нант
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
2 : 1
11.05.2022
Ренн
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
1 : 0
22.08.2021
Нант
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
1 : 0
11.04.2021
Нант
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0 : 0
06.01.2021
Ренн
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
3 : 2
31.01.2020
Нант
Франция. Лига 1, 7 тур
Нант
1 : 0
25.09.2019
Ренн
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
0 : 1
13.01.2019
Ренн
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Ренн
2 : 1
19.12.2018
Нант
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
1 : 1
11.11.2018
Нант
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
1 : 1
20.04.2018
Ренн
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2 : 1
25.11.2017
Нант
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1 : 1
28.01.2017
Нант
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
1 : 2
22.10.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
4 : 1
06.03.2016
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Нант
0 : 2
13.09.2015
Ренн
Франция. Лига 1, 30 тур
Ренн
0 : 0
21.03.2015
Нант
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
1 : 1
02.11.2014
Ренн
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
0 : 3
23.02.2014
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1 : 3
29.09.2013
Нант
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
1 : 1
17.05.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
0 : 0
13.12.2008
Нант
Показать все

Прогноз на матч

Матч ожидается напряженным: «Нант» будет опираться на дисциплину и компактность, но его слабая атака вряд ли создаст много моментов. «Ренн» же выглядит более уверенным и разнообразным в атаке, пусть и с проблемами в обороне. Вероятно, гости сумеют воспользоваться уязвимостями соперника и увезут победу, при этом матч может получиться результативным, учитывая стиль «Ренна».

Рекомендации для ставок

  • Победа «Ренна» – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • ОЗ (обе забьют) – коэффициент 1.85

1.95
Победа «Ренна»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Ренн Нант
