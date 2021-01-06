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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ренн
Нант - Ренн: обзор матча 06 января 2021
Нант
06.01.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ренн
Замена
М. Саймон
️️️️
Р. Коло Муани
89'
87'
Замена
Ж. Ньямси
️️️️
Д. Да Силва
Замена
К. Бамба
️️️️
Л. Бляс
79'
Замена
Фабио
️️️️
Ш. Траоре
79'
78'
Желтая карточка
М. Терье
74'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
К. Гренье
Желтая карточка
Ш. Траоре
68'
62'
Замена
М. Ньянг
️️️️
А. Эну
55'
Желтая карточка
Б. Бурижо
25'
Желтая карточка
К. Гренье
Желтая карточка
К. Кулибали
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Нант
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Лафон
22
Траоре
5
Паллуа
5
Жиротто
14
Корчиа
7
Туре
26
Луза
17
Абид
10
Бляс
17
Кулибали
9
Муани
4-3-1-2
1
Салин
14
Траоре
3
Да Силва
21
Агер
3
Трюффер
19
Гренье
15
Н'Зонзи
27
Бурижо
11
Терье
11
Доку
23
Эну
9
Муани
27
Саймон
27
Саймон
9
Муани
10
Бляс
17
Бамба
17
Бамба
10
Бляс
22
Траоре
2
Фабио
2
Фабио
22
Траоре
3
Да Силва
5
Ньямси
5
Ньямси
3
Да Силва
19
Гренье
6
Камавинга
6
Камавинга
19
Гренье
23
Эну
99
Ньянг
99
Ньянг
23
Эну
Остались в запасе
Нант
Ренн
4
Педро Чиривелья
ОП
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
2
Брандон Соппи
ПЗ
29
Дальберт
ЛЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Альфред Гомис
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
4
Педро Чиривелья
ОП
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
2
Брандон Соппи
ПЗ
29
Дальберт
ЛЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Альфред Гомис
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Нант - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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