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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Нант
Ренн - Нант: обзор матча 09 октября 2022
Ренн
09.10.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 10 тур
3 : 0
Завершен
Нант
26'
А. Гуири
80'
М. Терье
84'
Д. Дуэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Нант
Красная карточка
Д. Родон
88'
Замена
К. Сулемана
️️️️
М. Терье
88'
Замена
М. Аблин
️️️️
А. Гуири
88'
ГОЛ! 3:0!
Д. Дуэ
Пас отдал
М. Терье
84'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Б. Бурижо
84'
81'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Д. Аппиа
81'
Замена
Э. Гессан
️️️️
М. Сиссоко
ГОЛ! 2:0!
М. Терье
Пас отдал
А. Гуири
80'
Замена
Л. Майер
️️️️
А. Калимуэндо
75'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Шека
75'
71'
Замена
И. Ганаго
️️️️
С. Мутуссами
Желтая карточка
Х. Траоре
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Гуири
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Шека
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-2-2-2
30
Манданда
3
Трюффер
6
Родон
3
Теате
14
Траоре
27
Бурижо
8
Шека
11
Терье
29
Тайт
9
Гуири
15
Калимуэндо
4-1-2-2-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Паллуа
21
Кастеллетто
26
Мерлен
4
Чиривелья
17
Сиссоко
8
Мутуссами
10
Бляс
27
Саймон
42
Мохамед
15
Калимуэндо
14
Майер
14
Майер
15
Калимуэндо
8
Шека
18
Угочукву
18
Угочукву
8
Шека
27
Бурижо
14
Дуэ
14
Дуэ
27
Бурижо
11
Терье
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Терье
9
Гуири
11
Аблин
11
Аблин
9
Гуири
8
Аппиа
14
Корчиа
14
Корчиа
8
Аппиа
8
Мутуссами
37
Ганаго
37
Ганаго
8
Мутуссами
17
Сиссоко
29
Гессан
29
Гессан
17
Сиссоко
Остались в запасе
Ренн
Нант
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ренн - Нант
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
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