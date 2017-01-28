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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Нант
Ренн - Нант: обзор матча 28 января 2017
Ренн
28.01.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 1
Завершен
Нант
87'
Й. Наньон
45'
Ж. Илоки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Нант
Желтая карточка
Б. Костиль
90'
90'
Желтая карточка
А. Томассон
ГОЛ! 1:1!
Й. Наньон
Пас отдал
Б. Костиль
87'
86'
Замена
В. Моимбе
️️️️
Я. Бамму
78'
Замена
А. Томассон
️️️️
А. Арит
Желтая карточка
Й. Наньон
73'
Замена
У. Саид
️️️️
Ж. Фернандес
69'
67'
Замена
Ф. Пардо
️️️️
Ж. Илоки
Замена
А. Дьякаби
️️️️
А. Эну
53'
45'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Илоки
Желтая карточка
Ж. Фернандес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Жюль Илоки
ПП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
8
Клеман Шантом
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Нант
1
Кентен Браа
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
4-4-2
56
Костиль
24
Бааль
17
Мешер
23
Наньон
29
Данзе
11
Гросицки
8
Гуркюфф
6
Фернандес
21
Андре
15
Калулу
23
Эну
4-3-1-2
1
Дюпе
15
Дюбуа
6
Лима
26
Джиджи
34
Карлос
20
Илоки
21
Ронжье
30
Жилле
77
Арит
18
Бамму
22
Сала
23
Эну
27
Дьякаби
27
Дьякаби
23
Эну
6
Фернандес
22
Саид
22
Саид
6
Фернандес
18
Бамму
13
Моимбе
13
Моимбе
18
Бамму
77
Арит
28
Томассон
28
Томассон
77
Арит
20
Илоки
27
Пардо
27
Пардо
20
Илоки
Остались в запасе
Ренн
Нант
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
1
Кентен Браа
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Остались в запасе
1
Кентен Браа
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Ренн - Нант
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Роазон Парк
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