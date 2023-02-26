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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ренн
Нант - Ренн: обзор матча 26 февраля 2023
Нант
26.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
20'
Ж. Доку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Ренн
90'
+2
Желтая карточка
А. Гуири
Желтая карточка
М. Коко
90'
Замена
М. Коко
️️️️
И. Ганаго
84'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
С. Мутуссами
84'
84'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
Б. Бурижо
82'
Желтая карточка
В. Омари
Желтая карточка
Ф. Сентонс
79'
Замена
Э. Гессан
️️️️
П. Чиривелья
78'
Замена
М. Саймон
️️️️
Ф. Мойе
69'
Замена
М. Мохамед
️️️️
А. Делор
69'
64'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Л. Майер
64'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
И. Салах
56'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ж. Доку
56'
Замена
А. Гуири
️️️️
А. Калимуэндо
20'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Доку
Пас отдал
А. Калимуэндо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
91
Флоран Мойе
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
44
Лоан Дусе
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
3-1-1-2-3
40
Лафон
5
Жиротто
21
Кастеллетто
18
Сентонс
4
Чиривелья
8
Мутуссами
91
Мойе
10
Бляс
9
Делор
3
Хаджам
37
Ганаго
4-1-2-1-2
30
Манданда
99
Спенс
17
Омари
3
Теате
3
Трюффер
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
7
Салах
15
Калимуэндо
11
Доку
8
Мутуссами
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Мутуссами
91
Мойе
27
Саймон
27
Саймон
91
Мойе
37
Ганаго
97
Коко
97
Коко
37
Ганаго
4
Чиривелья
29
Гессан
29
Гессан
4
Чиривелья
9
Делор
42
Мохамед
42
Мохамед
9
Делор
11
Доку
18
Угочукву
18
Угочукву
11
Доку
27
Бурижо
24
Мелинг
24
Мелинг
27
Бурижо
14
Майер
14
Дуэ
14
Дуэ
14
Майер
15
Калимуэндо
9
Гуири
9
Гуири
15
Калимуэндо
7
Салах
9
Экамби
9
Экамби
7
Салах
Остались в запасе
Нант
Ренн
40
Реми Дескамп
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Нант - Ренн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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