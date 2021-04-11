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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Нант
Ренн - Нант: обзор матча 11 апреля 2021
Ренн
11.04.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 0
Завершен
Нант
52'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Нант
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
87'
Замена
П. Чиривелья
️️️️
И. Луза
Замена
А. Эну
️️️️
М. Терье
82'
75'
Замена
Р. Эмон
️️️️
М. Саймон
75'
Замена
К. Кулибали
️️️️
А. Туре
Желтая карточка
Ф. Тайт
68'
Замена
К. Гренье
️️️️
С. Гирасси
68'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ф. Тайт
68'
65'
Замена
К. Бамба
️️️️
С. Корчиа
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Трюффер
64'
Желтая карточка
Э. Камавинга
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
Пас отдал
Ф. Тайт
52'
Желтая карточка
С. Гирасси
43'
Желтая карточка
Р. Салин
41'
40'
Желтая карточка
М. Саймон
Желтая карточка
Д. Да Силва
36'
Желтая карточка
Н. Агер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-3-2-1
1
Гомис
3
Трюффер
3
Да Силва
21
Агер
14
Траоре
27
Бурижо
6
Камавинга
15
Н'Зонзи
11
Терье
29
Тайт
9
Гирасси
3-3-1-2-1
40
Лафон
2
Фабио
21
Кастеллетто
5
Паллуа
14
Корчиа
7
Туре
22
Траоре
26
Луза
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
3
Трюффер
27
Мауасса
27
Мауасса
3
Трюффер
9
Гирасси
19
Гренье
19
Гренье
9
Гирасси
29
Тайт
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
29
Тайт
11
Терье
23
Эну
23
Эну
11
Терье
26
Луза
4
Чиривелья
4
Чиривелья
26
Луза
14
Корчиа
17
Бамба
17
Бамба
14
Корчиа
27
Саймон
9
Эмон
9
Эмон
27
Саймон
7
Туре
17
Кулибали
17
Кулибали
7
Туре
Остались в запасе
Ренн
Нант
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Денис Петрич
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Раймон Доменек
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Ренн - Нант
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
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