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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ренн - Нант
Ренн - Нант: обзор матча 19 декабря 2018
Ренн
19.12.2018, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Нант
60'
Мешер
89'
Д. Да Силва
49'
М. Уорис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ренн - Нант
ГОЛ! 2:1!
Д. Да Силва
Пас отдал
Б. Бурижо
89'
ГОЛ! 1:1!
Мешер
Пас отдал
Б. Бурижо
60'
Желтая карточка
Б. Бурижо
55'
Желтая карточка
Х. Траоре
51'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Уорис
Пас отдал
Л. Лима
43'
Желтая карточка
Э. Кватен
26'
Желтая карточка
М. Уорис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Джордан
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Кара
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-3-2-1
40
Коубек
2
Зеффан
17
Мешер
3
Да Силва
14
Траоре
21
Андре
27
Бурижо
15
Йоханссон
8
Бен Арфа
20
дель Кастильо
99
Ньянг
3-3-1-2
16
Тэтэрушану
5
Паллуа
6
Лима
34
Карлос
2
Фабио
7
Туре
5
Жиротто
21
Ронжье
22
Сала
20
Уорис
Остались в запасе
Ренн
Нант
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Джордан
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
22
Шарль Траоре
ЛЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Джордан
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
22
Шарль Траоре
ЛЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Ренн - Нант
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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