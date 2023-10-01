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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Нант
Ренн - Нант: обзор матча 01 октября 2023
Ренн
01.10.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 1
Завершен
Нант
6'
Б. Бурижо (П)
73'
Д. Дуэ
90+6'
А. Калимуэндо (П)
45'
П. Чиривелья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Нант
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Калимуэндо
90'
+6
Замена
Г. Дуэ
️️️️
Л. Бляс
90'
+1
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
Б. Йылдырым
90'
+1
87'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
85'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Аугусто
84'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
Ж. Дюверн
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Б. Бурижо
81'
Замена
И. Салах
️️️️
А. Гуири
80'
77'
Красная карточка
М. Мохамед
77'
Желтая карточка
М. Мохамед
76'
Замена
Адсон
️️️️
С. Мутуссами
ГОЛ! 2:1!
Д. Дуэ
Пас отдал
А. Трюффер
73'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Ф. Ридер
71'
Желтая карточка
Н. Матич
62'
61'
Желтая карточка
П. Чиривелья
61'
Замена
К. Бамба
️️️️
Ф. Мойе
60'
Желтая карточка
Д. Аугусто
58'
Желтая карточка
С. Мутуссами
Желтая карточка
Б. Бурижо
58'
Желтая карточка
Л. Ассиньон
55'
45'
ГОЛ! 1:1!
П. Чиривелья
37'
Желтая карточка
Ф. Мойе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Бурижо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
28
Адсон
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
3
Трюффер
17
Омари
3
Теате
22
Ассиньон
18
Матич
27
Бурижо
32
Ридер
10
Бляс
91
Йылдырым
9
Гуири
4-1-2-2-1
40
Лафон
5
Джемерт
21
Кастеллетто
93
Дюверн
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Аугусто
8
Мутуссами
91
Мойе
27
Саймон
42
Мохамед
10
Бляс
20
Дуэ
20
Дуэ
10
Бляс
27
Бурижо
7
Сантамария
7
Сантамария
27
Бурижо
32
Ридер
14
Дуэ
14
Дуэ
32
Ридер
9
Гуири
7
Салах
7
Салах
9
Гуири
91
Йылдырым
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
91
Йылдырым
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
8
Аугусто
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Аугусто
91
Мойе
17
Бамба
17
Бамба
91
Мойе
8
Мутуссами
28
Адсон
28
Адсон
8
Мутуссами
Остались в запасе
Ренн
Нант
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
11
Маркиньос
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
11
Маркиньос
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ренн - Нант
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
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