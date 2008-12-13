Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Нант
Ренн - Нант: обзор матча 13 декабря 2008
Ренн
13.12.2008, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Нант
Замена
Р. Фати
️️️️
Д. Де Фрейтас
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
И. Класнич
Замена
Ж. Лерой
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Желтая карточка
О. Капуэ
Желтая карточка
Б. Шейру
Желтая карточка
П. Ханссон
Желтая карточка
Ж. Кембо-Экоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Нант
1
Тони Эртебис
ВР
2
Ибрахим Таль
ЛЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
10
Орельен Капуэ
ОП
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
6
Жером Лерой
ЛП
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Гийом Муллек
ЦЗ
6
Лоик Гийон
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
9
Томас Доссеви
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-4-2
1
Дюшез
3
Боканегра
13
Ханссон
16
Фанни
12
Мангане
0
Шейру
0
Пажис
18
Лемуан
9
Кембо-Экоко
17
Сов
7
Бриан
4-1-2-2
1
Эртебис
26
Мареваль
32
Пьер
17
Пулар
2
Таль
10
Капуэ
18
Де Фрейтас
9
Да Роша
39
Класнич
49
Багайоко
9
Кембо-Экоко
6
Лерой
6
Лерой
9
Кембо-Экоко
18
Де Фрейтас
91
Фати
91
Фати
18
Де Фрейтас
39
Класнич
20
Джорджевич
20
Джорджевич
39
Класнич
Остались в запасе
Ренн
Нант
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
Главный тренер
Ги Лякомб
9
Томас Доссеви
ЦФ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Гийом Муллек
ЦЗ
6
Лоик Гийон
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
Остались в запасе
9
Томас Доссеви
ЦФ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Гийом Муллек
ЦЗ
6
Лоик Гийон
ЦП
93
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Ренн - Нант
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Нант
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+