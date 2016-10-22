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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ренн
Нант - Ренн: обзор матча 22 октября 2016
Нант
22.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
42'
Э. Сала
58'
К. Гросицки
75'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ренн
90'
Желтая карточка
Б. Андре
Замена
Ф. Аристегита
️️️️
М. Степински
84'
81'
Желтая карточка
А. Эну
81'
Замена
С. Прсич
️️️️
П. Нтеп
75'
ГОЛ! 1:2!
К. Гросицки
Пас отдал
П. Нтеп
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Э. Сала
69'
Замена
Н. Томсен
️️️️
Я. Бамму
67'
58'
ГОЛ! 1:1!
К. Гросицки
Пас отдал
П. Нтеп
51'
Замена
К. Гросицки
️️️️
Ж. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Э. Сала
Пас отдал
Я. Бамму
42'
Желтая карточка
А. Томассон
28'
25'
Замена
С. Арман
️️️️
Мешер
16'
Желтая карточка
П. Нтеп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Амин Арит
АП
28
Адриен Томассон
АП
18
Ясин Бамму
ПП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
Ренн
1
Пауль Нарди
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
14
Санин Прсич
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
4-2-2-2
1
Риу
6
Лима
26
Джиджи
34
Карлос
15
Дюбуа
30
Жилле
18
Бамму
28
Томассон
77
Арит
14
Степински
22
Сала
4-3-3
56
Костиль
3
Мендеш
17
Мешер
29
Данзе
24
Бааль
8
Гуркюфф
6
Фернандес
21
Андре
23
Эну
13
Сио
29
Нтеп
14
Степински
19
Аристегита
19
Аристегита
14
Степински
22
Сала
20
Качаниклич
20
Качаниклич
22
Сала
18
Бамму
6
Томсен
6
Томсен
18
Бамму
17
Мешер
22
Арман
22
Арман
17
Мешер
6
Фернандес
11
Гросицки
11
Гросицки
6
Фернандес
29
Нтеп
14
Прсич
14
Прсич
29
Нтеп
Остались в запасе
Нант
Ренн
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
Главный тренер
Рене Жирар
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Пауль Нарди
ВР
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Пауль Нарди
ВР
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Нант - Ренн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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