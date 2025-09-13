14 сентября на «Роазон Парк» в Ренне состоится матч 4 тура Лиги 1, где хозяева примут «Лион». Обе команды находятся в разных игровых условиях: «Ренн» нестабилен на старте сезона, тогда как «Лион» демонстрирует уверенную серию побед и идeт в лидирующей группе.
«Ренн»
Хозяева начали сезон не лучшим образом, набрав всего четыре очка после трeх туров. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Анже» (1:1), а ранее потерпела крупное поражение от «Лорьяна» 0:4. При этом «Ренн» всe же сумел обыграть «Марсель», что говорит о потенциале команды. В последних пяти матчах клуб забил четыре гола и пропустил семь, что указывает на проблемы в обороне. Эстебан Леполь выделяется в атаке, забив два мяча за три тура. Главная сложность для хозяев – нестабильность: команда может навязать борьбу фавориту, но также способна допустить провалы в защите.
«Лион»
Гости идут на втором месте с девятью очками после трeх туров. Команда демонстрирует впечатляющую серию: четыре победы подряд в Лиге 1. В прошлом туре «Лион» обыграл «Марсель» 1:0, а ранее крупно выиграл у «Меца» и взял три очка в Лансе. В последних пяти играх команда забила восемь мячей и пропустила всего три. Особо стоит отметить надeжность обороны: четыре матча подряд без пропущенных голов. Адам Карабец пока не отличается высокой результативностью, но команда действует сбалансированно и опасна за счeт командной игры.
Факты о командах
«Ренн»
- 4 очка после 3 туров, 10-е место
- Не выигрывает в 2 матчах подряд
- В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Победа 1:0 над «Марселем» в 1 туре
«Лион»
- 9 очков после 3 туров, 2-е место
- Победы в 4 матчах Лиги 1 подряд
- В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
- 4 сухих матча подряд в Лиге 1
Прогноз на матч «Ренн» – «Лион»
На старте сезона «Лион» демонстрирует стабильность и баланс, что позволяет ему уверенно набирать очки. «Ренн» имеет проблемы в обороне и показывает нестабильные результаты, хотя способен забить. Учитывая надeжную игру гостей и их серию сухих матчей, вероятность того, что «Лион» продолжит победный ход, высока. Однако «Ренн» на домашнем поле постарается оказать сопротивление и может рассчитывать на гол. Наиболее вероятный сценарий – победа гостей при результативной игре обеих команд.
Рекомендации
- Лион победит – коэффициент 2.55
- Обе команды забьют – коэффициент 1.90