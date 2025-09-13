Введите ваш ник на сайте
«Ренн» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.55

13 сентября 2025 10:45
Ренн - Лион
14 сент. 2025, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.55
Лион победит
Сделать ставку

14 сентября на «Роазон Парк» в Ренне состоится матч 4 тура Лиги 1, где хозяева примут «Лион». Обе команды находятся в разных игровых условиях: «Ренн» нестабилен на старте сезона, тогда как «Лион» демонстрирует уверенную серию побед и идeт в лидирующей группе.

«Ренн»

Хозяева начали сезон не лучшим образом, набрав всего четыре очка после трeх туров. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Анже» (1:1), а ранее потерпела крупное поражение от «Лорьяна» 0:4. При этом «Ренн» всe же сумел обыграть «Марсель», что говорит о потенциале команды. В последних пяти матчах клуб забил четыре гола и пропустил семь, что указывает на проблемы в обороне. Эстебан Леполь выделяется в атаке, забив два мяча за три тура. Главная сложность для хозяев – нестабильность: команда может навязать борьбу фавориту, но также способна допустить провалы в защите.

«Лион»

Гости идут на втором месте с девятью очками после трeх туров. Команда демонстрирует впечатляющую серию: четыре победы подряд в Лиге 1. В прошлом туре «Лион» обыграл «Марсель» 1:0, а ранее крупно выиграл у «Меца» и взял три очка в Лансе. В последних пяти играх команда забила восемь мячей и пропустила всего три. Особо стоит отметить надeжность обороны: четыре матча подряд без пропущенных голов. Адам Карабец пока не отличается высокой результативностью, но команда действует сбалансированно и опасна за счeт командной игры.

Факты о командах

«Ренн»

  • 4 очка после 3 туров, 10-е место
  • Не выигрывает в 2 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 1:0 над «Марселем» в 1 туре

«Лион»

  • 9 очков после 3 туров, 2-е место
  • Победы в 4 матчах Лиги 1 подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 4 сухих матча подряд в Лиге 1

Личные встречи
36% (13)
28% (10)
36% (13)
49
Забитых мячей
45
1.36
В среднем за матч
1.25
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
4 : 1
26.04.2025
Ренн
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
3 : 0
18.08.2024
Лион
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
0 : 1
12.11.2023
Лион
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
3 : 1
09.04.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
3 : 2
16.10.2022
Лион
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
2 : 4
13.03.2022
Ренн
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
4 : 1
07.11.2021
Лион
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1 : 0
03.03.2021
Ренн
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2 : 2
09.01.2021
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
0 : 1
15.12.2019
Ренн
Франция. Кубок, 1/2 финала
Лион
2 : 3
02.04.2019
Ренн
Франция. Лига 1, 30 тур
Ренн
0 : 1
29.03.2019
Лион
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
0 : 2
05.12.2018
Ренн
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
0 : 2
11.02.2018
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
1 : 2
11.08.2017
Лион
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
1 : 1
02.04.2017
Лион
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
1 : 0
11.12.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 30 тур
Ренн
2 : 2
13.03.2016
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
1 : 2
22.08.2015
Ренн
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
0 : 1
23.05.2015
Лион
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
2 : 0
10.08.2014
Ренн
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
2 : 0
02.02.2014
Лион
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
0 : 0
15.09.2013
Ренн
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
2 : 0
26.05.2013
Ренн
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
0 : 1
11.08.2012
Лион
Франция. Лига 1, 30 тур
Ренн
1 : 1
01.04.2012
Лион
Франция. Лига 1, 14 тур
Лион
1 : 2
18.11.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1 : 1
19.03.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
1 : 1
06.11.2010
Лион
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
1 : 2
03.04.2010
Лион
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
1 : 1
29.11.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
1 : 1
01.03.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
05.10.2008
Лион
Франция. Лига 1, 33 тур
Лион
1 : 1
12.04.2008
Ренн
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
0 : 2
24.11.2007
Лион
Показать все

Прогноз на матч «Ренн» – «Лион»

На старте сезона «Лион» демонстрирует стабильность и баланс, что позволяет ему уверенно набирать очки. «Ренн» имеет проблемы в обороне и показывает нестабильные результаты, хотя способен забить. Учитывая надeжную игру гостей и их серию сухих матчей, вероятность того, что «Лион» продолжит победный ход, высока. Однако «Ренн» на домашнем поле постарается оказать сопротивление и может рассчитывать на гол. Наиболее вероятный сценарий – победа гостей при результативной игре обеих команд.

Рекомендации

  • Лион победит – коэффициент 2.55
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

2.55
Лион победит
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Лион Ренн
Рекомендуем
