14 сентября на «Роазон Парк» в Ренне состоится матч 4 тура Лиги 1, где хозяева примут «Лион». Обе команды находятся в разных игровых условиях: «Ренн» нестабилен на старте сезона, тогда как «Лион» демонстрирует уверенную серию побед и идeт в лидирующей группе.

«Ренн»

Хозяева начали сезон не лучшим образом, набрав всего четыре очка после трeх туров. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Анже» (1:1), а ранее потерпела крупное поражение от «Лорьяна» 0:4. При этом «Ренн» всe же сумел обыграть «Марсель», что говорит о потенциале команды. В последних пяти матчах клуб забил четыре гола и пропустил семь, что указывает на проблемы в обороне. Эстебан Леполь выделяется в атаке, забив два мяча за три тура. Главная сложность для хозяев – нестабильность: команда может навязать борьбу фавориту, но также способна допустить провалы в защите.

«Лион»

Гости идут на втором месте с девятью очками после трeх туров. Команда демонстрирует впечатляющую серию: четыре победы подряд в Лиге 1. В прошлом туре «Лион» обыграл «Марсель» 1:0, а ранее крупно выиграл у «Меца» и взял три очка в Лансе. В последних пяти играх команда забила восемь мячей и пропустила всего три. Особо стоит отметить надeжность обороны: четыре матча подряд без пропущенных голов. Адам Карабец пока не отличается высокой результативностью, но команда действует сбалансированно и опасна за счeт командной игры.

Факты о командах

«Ренн»

4 очка после 3 туров, 10-е место

Не выигрывает в 2 матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Победа 1:0 над «Марселем» в 1 туре

«Лион»

9 очков после 3 туров, 2-е место

Победы в 4 матчах Лиги 1 подряд

В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

4 сухих матча подряд в Лиге 1

Личные встречи 36% (13) 28% (10) 36% (13) 49 Забитых мячей 45 1.36 В среднем за матч 1.25 4:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 31 тур Лион 4 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 1 тур Ренн 3 : 0 Лион Франция. Лига 1, 19 тур Лион 2 : 3 Ренн Франция. Лига 1, 12 тур Ренн 0 : 1 Лион Франция. Лига 1, 30 тур Лион 3 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 11 тур Ренн 3 : 2 Лион Франция. Лига 1, 28 тур Лион 2 : 4 Ренн Франция. Лига 1, 13 тур Ренн 4 : 1 Лион Франция. Лига 1, 28 тур Лион 1 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 19 тур Ренн 2 : 2 Лион Франция. Лига 1, 18 тур Лион 0 : 1 Ренн Франция. Кубок, 1/2 финала Лион 2 : 3 Ренн Франция. Лига 1, 30 тур Ренн 0 : 1 Лион Франция. Лига 1, 16 тур Лион 0 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур Лион 0 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 2 тур Ренн 1 : 2 Лион Франция. Лига 1, 31 тур Ренн 1 : 1 Лион Франция. Лига 1, 17 тур Лион 1 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 30 тур Ренн 2 : 2 Лион Франция. Лига 1, 3 тур Лион 1 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 38 тур Ренн 0 : 1 Лион Франция. Лига 1, 1 тур Лион 2 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур Ренн 2 : 0 Лион Франция. Лига 1, 5 тур Лион 0 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 38 тур Лион 2 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 1 тур Ренн 0 : 1 Лион Франция. Лига 1, 30 тур Ренн 1 : 1 Лион Франция. Лига 1, 14 тур Лион 1 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 28 тур Лион 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 12 тур Ренн 1 : 1 Лион Франция. Лига 1, 31 тур Ренн 1 : 2 Лион Франция. Лига 1, 15 тур Лион 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 26 тур Лион 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 8 тур Ренн 3 : 0 Лион Франция. Лига 1, 33 тур Лион 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 15 тур Ренн 0 : 2 Лион

Прогноз на матч «Ренн» – «Лион»

На старте сезона «Лион» демонстрирует стабильность и баланс, что позволяет ему уверенно набирать очки. «Ренн» имеет проблемы в обороне и показывает нестабильные результаты, хотя способен забить. Учитывая надeжную игру гостей и их серию сухих матчей, вероятность того, что «Лион» продолжит победный ход, высока. Однако «Ренн» на домашнем поле постарается оказать сопротивление и может рассчитывать на гол. Наиболее вероятный сценарий – победа гостей при результативной игре обеих команд.

