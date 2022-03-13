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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ренн
Лион - Ренн: обзор матча 13 марта 2022
Лион
13.03.2022, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 4
Завершен
Ренн
59'
Х. Траоре (АГ)
82'
М. Дембеле (П)
11'
Б. Бурижо
13'
Б. Сантамария
45+1'
Л. Майер
49'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Ренн
90'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
ГОЛ с пенальти! 2:4!
М. Дембеле
82'
80'
Желтая карточка
А. Гомис
Замена
У. Ауа
️️️️
Л. Пакета
79'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Т. Н'Домбеле
79'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
К. Токо Экамби
78'
77'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
68'
Желтая карточка
Ж. Доку
66'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Л. Майер
65'
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Терье
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Х. Траоре
59'
49'
ГОЛ! 0:4!
М. Терье
Пас отдал
Л. Майер
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Т. Мендес
46'
Замена
М. Густо
️️️️
Л. Дюбуа
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Л. Майер
Пас отдал
Б. Бурижо
27'
Желтая карточка
А. Трюффер
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
20'
13'
ГОЛ! 0:2!
Б. Сантамария
Желтая карточка
Т. Мендес
11'
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бурижо
Пас отдал
Г. Лаборд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Лопеш
33
Эмерсон
23
Люкеба
15
Дюбуа
23
Мендес
8
Какере
22
Н'Домбеле
11
Пакета
21
Февр
9
Дембеле
9
Экамби
4-1-3-1-1
1
Гомис
14
Траоре
21
Агер
17
Омари
3
Трюффер
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
8
Мартен
11
Терье
9
Лаборд
22
Н'Домбеле
3
Да Силва
3
Да Силва
22
Н'Домбеле
15
Дюбуа
27
Густо
27
Густо
15
Дюбуа
11
Пакета
10
Ауа
10
Ауа
11
Пакета
9
Экамби
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
9
Экамби
23
Мендес
9
Кадевере
9
Кадевере
23
Мендес
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
14
Майер
29
Тайт
29
Тайт
14
Майер
11
Терье
11
Доку
11
Доку
11
Терье
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
Остались в запасе
Лион
Ренн
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Кейн Боннви
ВР
17
Энрике
ЛЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лион - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
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