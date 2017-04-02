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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лион
Ренн - Лион: обзор матча 02 апреля 2017
Ренн
02.04.2017, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Лион
82'
Ф. Мубеле
52'
М. Корне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лион
90'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мубеле
82'
79'
Замена
Н. Фекир
️️️️
С. Дардер
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Д. Сио
78'
70'
Замена
М. Депай
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Р. Данзе
60'
Замена
Афонсо
️️️️
К. Шантом
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Корне
Замена
Ф. Мубеле
️️️️
М. Амалфитано
44'
Красная карточка
Р. Бенсебаини
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
31
Морган Амалфитано
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Серхи Дардер
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ренн
23
Раис М'Боли
ВР
25
Афонсо
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-5-1
56
Костиль
5
Бенсебаини
17
Мешер
23
Наньон
29
Данзе
14
Прсич
21
Андре
8
Гуркюфф
8
Шантом
31
Амалфитано
13
Сио
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
4
Дьякаби
21
Морель
29
Тусар
10
Дардер
8
Толиссо
28
Вальбуэна
70
Корне
91
Ляказетт
13
Сио
27
Дьякаби
27
Дьякаби
13
Сио
8
Шантом
25
Афонсо
25
Афонсо
8
Шантом
31
Амалфитано
19
Мубеле
19
Мубеле
31
Амалфитано
10
Дардер
10
Фекир
10
Фекир
10
Дардер
28
Вальбуэна
10
Депай
10
Депай
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Ренн
Лион
23
Раис М'Боли
ВР
6
Желсон Фернандес
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
23
Раис М'Боли
ВР
6
Желсон Фернандес
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Лион
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Роазон Парк
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