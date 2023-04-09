Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ренн
Лион - Ренн: обзор матча 09 апреля 2023
Лион
09.04.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 30 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
60'
К. Толиссо
68'
А. Ляказетт
79'
Б. Барколя
11'
А. Гуири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Ренн
87'
Замена
Г. Дуэ
️️️️
Д. Дуэ
80'
Замена
И. Салах
️️️️
Б. Сантамария
ГОЛ! 3:1!
Б. Барколя
Пас отдал
Р. Шерки
79'
70'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Л. Майер
70'
Замена
Ж. Доку
️️️️
А. Калимуэндо
69'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Л. Угочукву
ГОЛ! 2:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Й. Лепенан
68'
ГОЛ! 1:1!
К. Толиссо
Пас отдал
М. Какере
60'
39'
Желтая карточка
Л. Майер
34'
Желтая карточка
А. Теате
Желтая карточка
С. Кумбеди
32'
Желтая карточка
Б. Барколя
26'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Гуири
Пас отдал
А. Калимуэндо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
14
Дезире Дуэ
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
3
Тальяфико
23
Люкеба
20
Дьоманде
26
Кумбеди
8
Лепенан
8
Толиссо
8
Какере
29
Барколя
10
Шерки
91
Ляказетт
4-2-2-2
80
Алемдар
14
Траоре
17
Омари
3
Теате
24
Мелинг
18
Угочукву
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
9
Гуири
15
Калимуэндо
Дуэ
20
Дуэ
20
Дуэ
Дуэ
18
Угочукву
14
Дуэ
14
Дуэ
18
Угочукву
14
Майер
29
Тайт
29
Тайт
14
Майер
7
Сантамария
7
Салах
7
Салах
7
Сантамария
15
Калимуэндо
11
Доку
11
Доку
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Лион
Ренн
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лион - Ренн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Новости команд
Все
Лион
Ренн
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+