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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лион
Ренн - Лион: обзор матча 29 марта 2019
Ренн
29.03.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 1
Завершен
Лион
86'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лион
90'
+2
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
86'
ГОЛ! 0:1!
М. Терье
Пас отдал
Л. Дюбуа
83'
Желтая карточка
У. Ауа
Желтая карточка
М. Зеффан
82'
77'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
А. Эну
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Ренн
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
3-2-2-2
40
Коубек
5
Ньямси
17
Мешер
2
Зеффан
17
Леа Силики
21
Андре
8
Бен Арфа
7
Сарр
99
Ньянг
23
Эну
4-1-2-1-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
6
Марсело
2
Рафаэл
29
Тусар
22
Н'Домбеле
10
Ауа
10
Фекир
10
Депай
9
Дембеле
Остались в запасе
Ренн
Лион
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Ренн - Лион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
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