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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ренн
Лион - Ренн: обзор матча 26 января 2024
Лион
26.01.2024, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 3
Завершен
Ренн
57'
Энрике
78'
А. Ляказетт
22'
М. Терье
36'
Д. Дуэ
41'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Ренн
Замена
М. Бальде
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
89'
79'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Д. Дуэ
Замена
Х. Эль-Джебали
️️️️
М. Какере
79'
79'
Замена
И. Салах
️️️️
Б. Бурижо
ГОЛ! 2:3!
А. Ляказетт
78'
67'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
М. Терье
66'
Желтая карточка
А. Трюффер
63'
Замена
А. Матусива
️️️️
А. Калимуэндо
Желтая карточка
Э. Нуама
58'
ГОЛ! 1:3!
Энрике
57'
Замена
Энрике
️️️️
М. Фофана
46'
Замена
Э. Нуама
️️️️
Р. Шерки
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
М. Терье
Пас отдал
А. Трюффер
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дуэ
Пас отдал
Б. Сантамария
Желтая карточка
К. Мата
33'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Терье
Пас отдал
Д. Дуэ
7'
Желтая карточка
Б. Сантамария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
10
Райан Шерки
АП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Ренн
30
Стив Манданда
(К)
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лион
20
Лукас Перри
ВР
17
Энрике
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
33
Хаим Эль-Джебали
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
34
Адриэлсон
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
10
Людовик Бляс
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
2-5-2-1
1
Лопеш
6
Ловрен
15
О'Брайен
22
Мата
8
Толиссо
8
Какере
14
Диавара
6
Мэйтленд-Найлс
10
Шерки
39
Фофана
91
Ляказетт
4-1-2-2-1
30
Манданда
20
Дуэ
24
Белосян
3
Теате
3
Трюффер
7
Сантамария
27
Бурижо
28
Ле Фе
14
Дуэ
11
Терье
15
Калимуэндо
39
Фофана
17
Энрике
17
Энрике
39
Фофана
8
Какере
33
Эль-Джебали
33
Эль-Джебали
8
Какере
10
Шерки
7
Нуама
7
Нуама
10
Шерки
6
Мэйтленд-Найлс
17
Бальде
17
Бальде
6
Мэйтленд-Найлс
15
Калимуэндо
5
Матусива
5
Матусива
15
Калимуэндо
14
Дуэ
10
Бляс
10
Бляс
14
Дуэ
27
Бурижо
7
Салах
7
Салах
27
Бурижо
11
Терье
91
Йылдырым
91
Йылдырым
11
Терье
Остались в запасе
Лион
Ренн
20
Лукас Перри
ВР
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Лион - Ренн
2
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
12
Количество передач
610
357
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.91
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Томас Леонар
Стадион:
Групама Стэдиум
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