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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ренн
Лион - Ренн: обзор матча 15 декабря 2019
Лион
15.12.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ренн
Желтая карточка
М. Какере
90'
+1
82'
Желтая карточка
Й. Наньон
76'
Желтая карточка
Б. Бурижо
Желтая карточка
Й. Андерсен
56'
Желтая карточка
Б. Траоре
53'
45'
+1
Желтая карточка
М. Ньянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-1-3-2
1
Лопеш
2
Тете
2
Андерсен
64
Денайе
2
Рафаэл
29
Тусар
8
Какере
11
Рен-Аделед
10
Ауа
9
Дембеле
10
Депай
4-3-2
16
Менди
14
Траоре
3
Да Силва
21
Морель
27
Мауасса
19
Гренье
17
Леа Силики
27
Бурижо
99
Ньянг
11
Рафинья
Остались в запасе
Лион
Ренн
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Лион - Ренн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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