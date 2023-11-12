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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лион
Ренн - Лион: обзор матча 12 ноября 2023
Ренн
12.11.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 1
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Лион
90'
+3
Замена
Д. Ловрен
️️️️
К. Толиссо
Замена
А. Гуири
️️️️
К. Ву
85'
79'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Желтая карточка
Н. Матич
75'
Желтая карточка
А. Теате
75'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Л. Бляс
73'
64'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
М. Бальде
64'
Замена
Жеффиньо
️️️️
Р. Шерки
Замена
Б. Сантамария
️️️️
М. Терье
46'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
И. Салах
46'
Замена
Ж. Белосян
️️️️
А. Трюффер
46'
46'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
С. Алверу
Желтая карточка
И. Салах
45'
Красная карточка
Г. Дуэ
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
(К)
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К)
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-1-2-3
30
Манданда
3
Трюффер
3
Ву
3
Теате
20
Дуэ
18
Матич
28
Ле Фе
27
Бурижо
7
Салах
10
Бляс
11
Терье
4-3-3
1
Лопеш
26
Кумбеди
20
Дьоманде
15
О'Брайен
3
Тальяфико
80
Алверу
8
Толиссо
8
Какере
17
Бальде
10
Шерки
7
Нуама
3
Трюффер
24
Белосян
24
Белосян
3
Трюффер
11
Терье
7
Сантамария
7
Сантамария
11
Терье
10
Бляс
14
Дуэ
14
Дуэ
10
Бляс
7
Салах
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
7
Салах
3
Ву
9
Гуири
9
Гуири
3
Ву
8
Толиссо
6
Ловрен
6
Ловрен
8
Толиссо
10
Шерки
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
10
Шерки
80
Алверу
91
Ляказетт
91
Ляказетт
80
Алверу
17
Бальде
9
Кадевере
9
Кадевере
17
Бальде
Остались в запасе
Ренн
Лион
93
Готье Гайо
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Ренн - Лион
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Роазон Парк
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