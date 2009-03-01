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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ренн
Лион - Ренн: обзор матча 01 марта 2009
Лион
01.03.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
90'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ренн
Желтая карточка
П. Оньянге
ГОЛ! 0:1!
Д. Бриан
Замена
Ж. Эстебан
️️️️
Р. Данзе
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
М. Сов
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
К. Бензема
Замена
М. Пажис
️️️️
Б. Шейру
Замена
М. Пьянич
️️️️
Эдерсон
Замена
Ж. Макун
️️️️
Жуниньо
Желтая карточка
Крис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Жуниньо
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
25
Стефан Мбиа
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
0
Микаэль Пажис
ПП
0
Жульен Эстебан
ЦФ
4-3-1
1
Льорис
6
Гроссо
3
Крис
26
Менса
4
Бумсонг
10
Эдерсон
28
Тулалан
19
Жуниньо
9
Бензема
3-2-3-2
1
Дюшез
29
Данзе
13
Ханссон
16
Фанни
0
Обе
3
Боканегра
25
Мбиа
18
Лемуан
0
Шейру
17
Сов
7
Бриан
19
Жуниньо
17
Макун
17
Макун
19
Жуниньо
10
Эдерсон
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Эдерсон
9
Бензема
10
Пикьонн
10
Пикьонн
9
Бензема
29
Данзе
0
Эстебан
0
Эстебан
29
Данзе
17
Сов
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
17
Сов
0
Шейру
0
Пажис
0
Пажис
0
Шейру
Остались в запасе
Лион
Ренн
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
22
Бира Дембеле
ЦЗ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
40
Антони Мунье
ЦП
Остались в запасе
22
Бира Дембеле
ЦЗ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Лион - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Жерлан
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