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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ренн
Лион - Ренн: обзор матча 03 марта 2021
Лион
03.03.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
74'
У. Ауа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ренн
83'
Замена
А. Эну
️️️️
М. Терье
83'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ж. Доку
Замена
М. Корне
️️️️
М. Депай
82'
76'
Желтая карточка
Х. Траоре
ГОЛ! 1:0!
У. Ауа
Пас отдал
М. Депай
74'
69'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
С. Гирасси
69'
Замена
Б. Бурижо
️️️️
К. Гренье
61'
Желтая карточка
К. Гренье
60'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Ж. Мартен
Замена
У. Ауа
️️️️
Б. Гимарайнс
58'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
И. Слимани
58'
54'
Желтая карточка
Ж. Мартен
Желтая карточка
М. Какере
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Флоран Да Силва
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-1-2-3
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
6
Марсело
22
Де Шильо
23
Мендес
8
Какере
36
Гимарайнс
9
Экамби
19
Слимани
10
Депай
4-3-1-2
1
Гомис
14
Траоре
21
Агер
5
Ньямси
3
Трюффер
19
Гренье
8
Мартен
15
Н'Зонзи
11
Терье
9
Гирасси
11
Доку
10
Депай
70
Корне
70
Корне
10
Депай
36
Гимарайнс
10
Ауа
10
Ауа
36
Гимарайнс
19
Слимани
9
Кадевере
9
Кадевере
19
Слимани
9
Гирасси
29
Тайт
29
Тайт
9
Гирасси
11
Доку
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
11
Доку
8
Мартен
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Мартен
19
Гренье
27
Бурижо
27
Бурижо
19
Гренье
11
Терье
23
Эну
23
Эну
11
Терье
Остались в запасе
Лион
Ренн
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
10
Райан Шерки
АП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
30
Пепе Боне
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
10
Райан Шерки
АП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
30
Пепе Боне
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Лион - Ренн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
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