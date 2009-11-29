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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ренн
Лион - Ренн: обзор матча 29 ноября 2009
Лион
29.11.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
42'
Лисандро
15'
А. Гьян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ренн
+2
Желтая карточка
Ф. Лемуан
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Пьянич
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
А. Гьян
Замена
Б. Шейру
️️️️
А. Теттей
Замена
Б. Гомис
️️️️
С. Дельгадо
Замена
М. Сов
️️️️
И. Бангура
Замена
С. Гову
️️️️
М. Бастос
Желтая карточка
К. Боканегра
ГОЛ! 1:1!
Лисандро
Желтая карточка
С. Дельгадо
Желтая карточка
П. Ханссон
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Гьян
Пас отдал
И. Бангура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
17
Жан Макун
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Мишел Бастос
ПП
9
Лисандро
ЦФ
19
Сезар Дельгадо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
35
Николя Сегуин
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
9
Яннис Тафе
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
Ренн
16
Флоран Пети
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
20
Юниси Инамото
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
4
Бумсонг
3
Крис
26
Сиссоко
15
Ревейер
17
Макун
15
Пьянич
4
Чельстрем
7
Бастос
19
Дельгадо
9
Лисандро
4-1-2-1-2
1
Диалло
16
Фанни
13
Ханссон
29
Данзе
3
Боканегра
6
М'Вила
6
Теттей
18
Лемуан
12
Марво
3
Бангура
3
Гьян
15
Пьянич
10
Эдерсон
10
Эдерсон
15
Пьянич
19
Дельгадо
18
Гомис
18
Гомис
19
Дельгадо
7
Бастос
8
Гову
8
Гову
7
Бастос
6
Теттей
0
Шейру
0
Шейру
6
Теттей
3
Гьян
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
3
Гьян
3
Бангура
17
Сов
17
Сов
3
Бангура
Остались в запасе
Лион
Ренн
9
Яннис Тафе
ЦФ
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Флоран Пети
ВР
20
Юниси Инамото
ЦП
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
Остались в запасе
16
Флоран Пети
ВР
20
Юниси Инамото
ЦП
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лион - Ренн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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