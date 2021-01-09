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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лион
Ренн - Лион: обзор матча 09 января 2021
Ренн
09.01.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 2
Завершен
Лион
20'
К. Гренье
55'
Б. Бурижо
79'
М. Депай
83'
Д. Денайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лион
89'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
М. Де Шильо
Желтая карточка
Б. Бурижо
87'
83'
ГОЛ! 2:2!
Д. Денайе
Пас отдал
М. Депай
79'
ГОЛ! 2:1!
М. Депай
Пас отдал
М. Корне
Замена
Ф. Тайт
️️️️
К. Гренье
77'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. Терье
77'
70'
Замена
М. Какере
️️️️
Л. Пакета
68'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Т. Кадевере
ГОЛ! 2:0!
Б. Бурижо
55'
54'
Желтая карточка
Л. Пакета
ГОЛ! 1:0!
К. Гренье
Пас отдал
М. Терье
20'
14'
Желтая карточка
У. Ауа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
4-4-1-1
1
Салин
3
Трюффер
5
Ньямси
21
Агер
14
Траоре
19
Гренье
27
Бурижо
6
Камавинга
15
Н'Зонзи
11
Терье
11
Доку
3-1-1-2-3
1
Лопеш
22
Де Шильо
64
Денайе
6
Марсело
23
Мендес
10
Ауа
11
Пакета
70
Корне
9
Экамби
10
Депай
9
Кадевере
19
Гренье
29
Тайт
29
Тайт
19
Гренье
11
Терье
10
Рюттер
10
Рюттер
11
Терье
22
Де Шильо
20
Дьоманде
20
Дьоманде
22
Де Шильо
11
Пакета
8
Какере
8
Какере
11
Пакета
9
Кадевере
10
Шерки
10
Шерки
9
Кадевере
Остались в запасе
Ренн
Лион
2
Брандон Соппи
ПЗ
29
Дальберт
ЛЗ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Альфред Гомис
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
14
Яхья Сумаре
ПВ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
2
Брандон Соппи
ПЗ
29
Дальберт
ЛЗ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Альфред Гомис
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
14
Яхья Сумаре
ПВ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Ренн - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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