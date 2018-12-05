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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ренн
Лион - Ренн: обзор матча 05 декабря 2018
Лион
05.12.2018, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 2
Завершен
Ренн
41'
А. Бен Арфа
43'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ренн
Желтая карточка
Марсело
61'
43'
ГОЛ! 0:2!
Джордан
Пас отдал
И. Сарр
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Бен Арфа
Пас отдал
И. Сарр
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лопеш
64
Денайе
6
Марсело
21
Морель
23
Менди
2
Тете
22
Н'Домбеле
10
Ауа
10
Фекир
11
Траоре
10
Депай
4-3-2-1
27
Диалло
14
Траоре
3
Да Силва
17
Мешер
5
Бенсебаини
27
Бурижо
19
Гренье
21
Андре
7
Сарр
8
Бен Арфа
9
Джордан
Остались в запасе
Лион
Ренн
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Лион - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
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