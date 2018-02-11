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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ренн
Лион - Ренн: обзор матча 11 февраля 2018
Лион
11.02.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 2
Завершен
Ренн
5'
В. Хазри
90+3'
Д. Леа Силики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ренн
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Леа Силики
Желтая карточка
Н. Фекир
58'
Желтая карточка
Б. Траоре
58'
7'
Желтая карточка
Х. Траоре
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Хазри
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
3-1-3-1
1
Лопеш
6
Марсело
21
Морель
2
Тете
29
Тусар
70
Корне
10
Фекир
11
Траоре
9
Диас
3-3-1-2
40
Коубек
14
Траоре
23
Наньон
5
Бенсебаини
17
Леа Силики
14
Прсич
27
Бурижо
7
Сарр
25
Сахо
10
Хазри
Остались в запасе
Лион
Ренн
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Лион - Ренн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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