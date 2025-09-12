Третий тур Бундеслиги завершится противостоянием на «Альянц Арене», где «Бавария» примет «Гамбург». Форма команд к старту сезона резко контрастирует: мюнхенцы уверенно лидируют и штампуют победы, в то время как гости не могут наладить игру в атаке и регулярно допускают ошибки в обороне.

«Бавария»

Команда показывает впечатляющую форму. В последних четырeх матчах Бундеслиги «Бавария» неизменно побеждала. В среднем за игру мюнхенцы забивают 3.20 гола, в том числе отправив шесть мячей в ворота «РБ Лейпциг». Команда результативна на протяжении 14 туров подряд – без единого матча без забитого мяча. Да и в обороне не всe плохо: всего 6 пропущенных в пяти последних встречах. Мюнхенцы играют уверенно, агрессивно и высоко прессингуют, не давая сопернику пространства.

«Гамбург»

Старт сезона складывается для «Гамбурга» тяжело. После ничьей с «Боруссией М» команда уступила «Санкт-Паули» 0:2. Проблемы в атаке очевидны: всего 3 забитых мяча в пяти последних матчах – в среднем по 0.60 за игру. Оборона также нестабильна – 7 пропущенных за тот же отрезок. «Гамбург» не может найти баланс между линиями и часто теряет мяч в центре поля. Против столь мощного соперника, как «Бавария», такие ошибки могут обернуться разгромом.

Факты о командах

«Бавария»

Победа в 7 последних матчах

Забивает в каждом из 14 последних матчей Бундеслиги

В среднем 3.20 гола за игру за последние 5 матчей

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

«Гамбург»

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

В последних 5 играх – 0.60 гола в среднем

7 пропущенных за последние 5 матчей

Прогноз на матч

Сложно ожидать сенсации в этой встрече. «Бавария» в отличной форме, уверенно действует в атаке и демонстрирует доминирующий стиль игры. «Гамбург», напротив, выглядит блекло: редкие голевые моменты, слабый контроль мяча и регулярные провалы в обороне. На фоне статистики и формы команд логично ждать разгрома – с несколькими голами от хозяев и малой вероятностью результативности от гостей. «Бавария» способна решить исход уже в первом тайме.

