Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Бавария» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.86

12 сентября 2025 9:04
Бавария - Гамбург
13 сент. 2025, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.86
Победа «Баварии» с форой -2
Сделать ставку

Третий тур Бундеслиги завершится противостоянием на «Альянц Арене», где «Бавария» примет «Гамбург». Форма команд к старту сезона резко контрастирует: мюнхенцы уверенно лидируют и штампуют победы, в то время как гости не могут наладить игру в атаке и регулярно допускают ошибки в обороне.

«Бавария»

Команда показывает впечатляющую форму. В последних четырeх матчах Бундеслиги «Бавария» неизменно побеждала. В среднем за игру мюнхенцы забивают 3.20 гола, в том числе отправив шесть мячей в ворота «РБ Лейпциг». Команда результативна на протяжении 14 туров подряд – без единого матча без забитого мяча. Да и в обороне не всe плохо: всего 6 пропущенных в пяти последних встречах. Мюнхенцы играют уверенно, агрессивно и высоко прессингуют, не давая сопернику пространства.

«Гамбург»

Старт сезона складывается для «Гамбурга» тяжело. После ничьей с «Боруссией М» команда уступила «Санкт-Паули» 0:2. Проблемы в атаке очевидны: всего 3 забитых мяча в пяти последних матчах – в среднем по 0.60 за игру. Оборона также нестабильна – 7 пропущенных за тот же отрезок. «Гамбург» не может найти баланс между линиями и часто теряет мяч в центре поля. Против столь мощного соперника, как «Бавария», такие ошибки могут обернуться разгромом.

Факты о командах

«Бавария»

  • Победа в 7 последних матчах
  • Забивает в каждом из 14 последних матчей Бундеслиги
  • В среднем 3.20 гола за игру за последние 5 матчей
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

«Гамбург»

  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • В последних 5 играх – 0.60 гола в среднем
  • 7 пропущенных за последние 5 матчей

Личные встречи
67% (16)
25% (6)
8% (2)
75
Забитых мячей
13
3.13
В среднем за матч
0.54
9:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  9:2
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
6 : 0
10.03.2018
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
0 : 1
21.10.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бавария
8 : 0
25.02.2017
Гамбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
0 : 1
24.09.2016
Бавария
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
1 : 2
22.01.2016
Бавария
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
5 : 0
14.08.2015
Гамбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
8 : 0
14.02.2015
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Гамбург
1 : 3
29.10.2014
Бавария
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
0 : 0
20.09.2014
Бавария
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
1 : 4
03.05.2014
Бавария
Германия. Кубок, 1/4 финала
Гамбург
0 : 5
12.02.2014
Бавария
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
3 : 1
14.12.2013
Гамбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Бавария
9 : 2
30.03.2013
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Гамбург
0 : 3
03.11.2012
Бавария
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
1 : 1
04.02.2012
Бавария
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
5 : 0
20.08.2011
Гамбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
6 : 0
12.03.2011
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
0 : 0
22.10.2010
Бавария
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
1 : 0
28.02.2010
Гамбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Гамбург
1 : 0
26.09.2009
Бавария
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
1 : 0
30.01.2009
Бавария
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
2 : 2
15.08.2008
Гамбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
1 : 1
24.02.2008
Гамбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
1 : 1
02.09.2007
Бавария
Показать все

Прогноз на матч

Сложно ожидать сенсации в этой встрече. «Бавария» в отличной форме, уверенно действует в атаке и демонстрирует доминирующий стиль игры. «Гамбург», напротив, выглядит блекло: редкие голевые моменты, слабый контроль мяча и регулярные провалы в обороне. На фоне статистики и формы команд логично ждать разгрома – с несколькими голами от хозяев и малой вероятностью результативности от гостей. «Бавария» способна решить исход уже в первом тайме.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Баварии» с форой -2 – коэффициент 1.86
  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 3 – коэффициент 1.90

1.86
Победа «Баварии» с форой -2
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Гамбург Бавария
Другие прогнозы
12.09.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия - ЛНЗ
ЛНЗ не проиграет (X2)
12.09.2025
18:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес - Кудровка
Обе команды забьют
12.09.2025
19:00
1.75
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Торпедо - Волга
Волга Ульяновск забьет
12.09.2025
19:00
1.70
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин - Динамо Мх
Обе забьют
12.09.2025
20:15
1.72
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал - Славия-Мозырь
Победа «Славии Мозырь»
12.09.2025
21:30
1.87
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер - Айнтрахт
Обе команды забьют и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 