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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Гамбург
Бавария - Гамбург: обзор матча 14 декабря 2013
Бавария
14.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Гамбург
42'
М. Манджукич
52'
М. Гетце
90+3'
Д. Шакири
87'
П. Ласогга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Гамбург
ГОЛ! 3:1!
Д. Шакири
Пас отдал
П. Хейбьерг
90'
+3
87'
ГОЛ! 2:1!
П. Ласогга
Пас отдал
М. Янсен
86'
Замена
Ж. Гин Лам
️️️️
Ж. Зуа
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Т. Кроос
82'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Т. Мюллер
78'
75'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
Ф. Рибери
️️️️
М. Гетце
64'
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
Пас отдал
Т. Алькантара
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Рафинья
42'
4'
Желтая карточка
Я. Дробны
2'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
21
Филипп Лам
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ОП
47
Милан Бадель
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Жак Зуа
ПВ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
26
Контенто
4
Данте
5
ван Бюйтен
13
Рафинья
21
Лам
8
Кроос
6
Алькантара
27
Гетце
9
Манджукич
13
Мюллер
4-2-1-2-1
33
Дробны
8
Ринкон
4
Та
5
Джуру
7
Янсен
30
Арслан
47
Бадель
10
Чалханоглу
19
Зуа
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
27
Гетце
7
Рибери
7
Рибери
27
Гетце
8
Кроос
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
8
Кроос
13
Мюллер
10
Шакири
10
Шакири
13
Мюллер
10
Чалханоглу
8
Ирачек
8
Ирачек
10
Чалханоглу
19
Зуа
26
Лам
26
Лам
19
Зуа
Остались в запасе
Бавария
Гамбург
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Бавария - Гамбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 18:25 (прямая)
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