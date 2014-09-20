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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Бавария
Гамбург - Бавария: обзор матча 20 сентября 2014
Гамбург
20.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Бавария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Бавария
90'
+4
Желтая карточка
М. Нойер
90'
+2
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Замена
М. Штейнманн
️️️️
Н. Мюллер
88'
Желтая карточка
В. Бехрами
82'
Замена
Ю. Грин
️️️️
П. Ласогга
77'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Т. Арслан
68'
68'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Д. Шакири
61'
Замена
М. Гетце
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
Н. Мюллер
60'
53'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
П. Хейбьерг
Желтая карточка
Т. Арслан
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
(К)
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
10
Золтан Штибер
ЛП
30
Толгай-Али Арслан
ОП
85
Валон Бехрами
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
5
Давид Алаба
ЛП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ОП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
18
Вальмир Нафиу
ЦП
6
Матти Штейнманн
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-2-3-1
33
Дробны
22
Озтрзолек
16
Вестерманн
5
Джуру
2
Дикмайер
30
Арслан
85
Бехрами
10
Штибер
90
Холтби
9
Мюллер
10
Ласогга
4-2-1-1-2
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
4
Данте
24
Бернат
23
Хейбьерг
21
Лам
5
Алаба
10
Шакири
13
Мюллер
14
Писарро
9
Мюллер
6
Штейнманн
6
Штейнманн
9
Мюллер
30
Арслан
8
Ирачек
8
Ирачек
30
Арслан
10
Ласогга
37
Грин
37
Грин
10
Ласогга
23
Хейбьерг
3
Алонсо
3
Алонсо
23
Хейбьерг
13
Рафинья
27
Гетце
27
Гетце
13
Рафинья
10
Шакири
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Шакири
Остались в запасе
Гамбург
Бавария
18
Вальмир Нафиу
ЦП
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
25
Пепе Рейна
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
18
Вальмир Нафиу
ЦП
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
9
Артем Руднев
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Гамбург - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 17:25 (прямая)
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