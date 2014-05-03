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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Бавария
Гамбург - Бавария: обзор матча 03 мая 2014
Гамбург
03.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 4
Завершен
Бавария
72'
Х. Чалханоглу
33'
М. Гетце
55'
Т. Мюллер
70'
М. Гетце
75'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Бавария
86'
Красная карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
К. Демирбай
86'
Замена
Д. Та
️️️️
Х. Вестерманн
76'
75'
ГОЛ! 1:4!
К. Писарро
73'
Замена
К. Писарро
️️️️
А. Роббен
ГОЛ! 1:3!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
К. Демирбай
72'
70'
ГОЛ! 0:3!
М. Гетце
Пас отдал
Т. Мюллер
68'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Т. Кроос
Замена
К. Демирбай
️️️️
Р. ван дер Ваарт
68'
64'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
О. Джон
️️️️
Д. Дикмайер
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Гетце
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Пас отдал
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Мирко Сломка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Матти Штейнманн
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
33
Маттиа Маджио
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Бавария
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-5-2
15
Адлер
2
Дикмайер
28
Мансьенн
16
Вестерманн
8
Ирачек
8
Ринкон
47
Бадель
8
Теше
16
Иличевич
10
Чалханоглу
8
ван дер Ваарт
4-1-3-1-1
1
Нойер
21
Лам
4
Данте
5
Алаба
17
Боатенг
88
Мартинес
10
Роббен
8
Кроос
31
Швайнштайгер
27
Гетце
13
Мюллер
16
Вестерманн
4
Та
4
Та
16
Вестерманн
8
ван дер Ваарт
26
Демирбай
26
Демирбай
8
ван дер Ваарт
2
Дикмайер
15
Джон
15
Джон
2
Дикмайер
8
Кроос
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
8
Кроос
10
Роббен
14
Писарро
14
Писарро
10
Роббен
Остались в запасе
Гамбург
Бавария
6
Матти Штейнманн
ЦП
33
Маттиа Маджио
ЦФ
33
Ярослав Дробны
ВР
24
Уасим Боуи
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
6
Матти Штейнманн
ЦП
33
Маттиа Маджио
ЦФ
33
Ярослав Дробны
ВР
24
Уасим Боуи
ЦП
Остались в запасе
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Гамбург - Бавария
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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