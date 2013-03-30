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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Гамбург
Бавария - Гамбург: обзор матча 30 марта 2013
Бавария
30.03.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
9 : 2
Завершен
Гамбург
5'
Д. Шакири
19'
Б. Швайнштайгер
31'
К. Писарро
33'
А. Роббен
45'
К. Писарро
53'
К. Писарро
54'
А. Роббен
68'
К. Писарро
76'
Ф. Рибери
75'
Д. Брума
86'
Х. Вестерманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Гамбург
86'
ГОЛ! 9:2!
Х. Вестерманн
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
81'
Замена
Г. Качар
️️️️
М. Бадель
ГОЛ! 9:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
76'
75'
ГОЛ! 8:1!
Д. Брума
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 8:0!
К. Писарро
Пас отдал
Т. Мюллер
68'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Д. Шакири
65'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Роббен
64'
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Лам
61'
57'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Х. Сон
57'
Замена
С. Райкович
️️️️
Т. Ринкон
ГОЛ! 7:0!
А. Роббен
Пас отдал
К. Писарро
54'
ГОЛ! 6:0!
К. Писарро
Пас отдал
А. Роббен
53'
ГОЛ! 5:0!
К. Писарро
45'
ГОЛ! 4:0!
А. Роббен
Пас отдал
К. Писарро
33'
ГОЛ! 3:0!
К. Писарро
Пас отдал
Х. Мартинес
31'
ГОЛ! 2:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Д. Шакири
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шакири
Пас отдал
Т. Кроос
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
10
Джердан Шакири
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Томас Ринкон
ОП
47
Милан Бадель
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
3-3-1-2-1
1
Нойер
17
Боатенг
4
Данте
21
Лам
14
Густаво
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
8
Кроос
10
Шакири
10
Роббен
14
Писарро
4-2-2-1-1
15
Адлер
2
Дикмайер
25
Брума
16
Вестерманн
3
Аого
8
Ринкон
47
Бадель
5
Скьельбред
8
ван дер Ваарт
7
Сон
9
Руднев
21
Лам
13
Рафинья
13
Рафинья
21
Лам
10
Шакири
7
Рибери
7
Рибери
10
Шакири
10
Роббен
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Роббен
8
Ринкон
41
Райкович
41
Райкович
8
Ринкон
7
Сон
30
Арслан
30
Арслан
7
Сон
47
Бадель
20
Качар
20
Качар
47
Бадель
Остались в запасе
Бавария
Гамбург
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Бавария - Гамбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:25 (прямая)
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