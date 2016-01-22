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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Бавария
Гамбург - Бавария: обзор матча 22 января 2016
Гамбург
22.01.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
53'
Х. Алонсо (АГ)
36'
Р. Левандовски (П)
61'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Бавария
81'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Д. Юнг
️️️️
Г. Качар
80'
80'
Замена
А. Роббен
️️️️
Д. Коста
Замена
А. Руднев
️️️️
П. Ласогга
76'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
И. Иличевич
68'
67'
Замена
А. Видаль
️️️️
Р. Левандовски
61'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
55'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Боатенг
54'
Травма
Д. Боатенг
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Алонсо
53'
44'
Желтая карточка
Ф. Лам
Желтая карточка
Н. Мюллер
41'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Р. Адлер
35'
Желтая карточка
Г. Качар
31'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЛЗ
5
Йохан Джуру
(К)
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЛП
20
Гойко Качар
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
9
Николай Мюллер
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Керим Джаролус
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
27
Финн Порат
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
4-1-4-1
15
Адлер
22
Озтрзолек
5
Джуру
3
Клебер
2
Дикмайер
20
Качар
16
Иличевич
90
Холтби
14
Хант
9
Мюллер
10
Ласогга
4-1-1-2-2
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
28
Бадштубер
5
Алаба
3
Алонсо
6
Алькантара
21
Коман
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
20
Качар
21
Юнг
21
Юнг
20
Качар
10
Ласогга
9
Руднев
9
Руднев
10
Ласогга
16
Иличевич
11
Грегоритч
11
Грегоритч
16
Иличевич
17
Боатенг
88
Мартинес
88
Мартинес
17
Боатенг
9
Левандовски
23
Видаль
23
Видаль
9
Левандовски
11
Коста
10
Роббен
10
Роббен
11
Коста
Остались в запасе
Гамбург
Бавария
25
Керим Джаролус
ЦЗ
27
Финн Порат
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
22
Том Штарке
ВР
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Керим Джаролус
ЦЗ
27
Финн Порат
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Гамбург - Бавария
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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