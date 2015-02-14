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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Гамбург
Бавария - Гамбург: обзор матча 14 февраля 2015
Бавария
14.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
8 : 0
Завершен
Гамбург
21'
Т. Мюллер (П)
23'
М. Гетце
36'
А. Роббен
47'
А. Роббен
55'
Т. Мюллер
56'
Р. Левандовски
69'
Ф. Рибери
88'
М. Гетце
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Гамбург
ГОЛ! 8:0!
М. Гетце
Пас отдал
К. Писарро
88'
Замена
К. Писарро
️️️️
А. Роббен
71'
ГОЛ! 7:0!
Ф. Рибери
69'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
Т. Мюллер
65'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
М. Бенатиа
59'
57'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Р. ван дер Ваарт
57'
Замена
М. Озтрзолек
️️️️
Р. Маркос
ГОЛ! 6:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
56'
ГОЛ! 5:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
55'
ГОЛ! 4:0!
А. Роббен
Пас отдал
М. Гетце
47'
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Мюллер
36'
29'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
24'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Мюллер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
(К)
ЦП
21
Марсело Диас
ЦП
10
Золтан Штибер
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нойер
24
Бернат
28
Бадштубер
4
Бенатиа
5
Алаба
31
Швайнштайгер
13
Рафинья
10
Роббен
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
4-4-2
33
Дробны
39
Гётц
16
Вестерманн
5
Джуру
3
Маркос
10
Штибер
8
ван дер Ваарт
21
Диас
7
Янсен
40
Олич
9
Руднев
4
Бенатиа
7
Рибери
7
Рибери
4
Бенатиа
13
Мюллер
10
Гаудино
10
Гаудино
13
Мюллер
10
Роббен
14
Писарро
14
Писарро
10
Роббен
3
Маркос
22
Озтрзолек
22
Озтрзолек
3
Маркос
40
Олич
9
Мюллер
9
Мюллер
40
Олич
8
ван дер Ваарт
8
Ирачек
8
Ирачек
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Бавария
Гамбург
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
15
Рене Адлер
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Остались в запасе
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
15
Рене Адлер
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Бавария - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Альянц Арена
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