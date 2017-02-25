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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Гамбург
Бавария - Гамбург: обзор матча 25 февраля 2017
Бавария
25.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
8 : 0
Завершен
Гамбург
17'
А. Видаль
24'
Р. Левандовски (П)
42'
Р. Левандовски
54'
Р. Левандовски
56'
Д. Алаба
65'
К. Коман
69'
К. Коман
87'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Гамбург
ГОЛ! 8:0!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Коста
87'
72'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Ф. Костич
ГОЛ! 7:0!
К. Коман
69'
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Лам
67'
ГОЛ! 6:0!
К. Коман
65'
62'
Замена
А. Хант
️️️️
Н. Мюллер
60'
Замена
А. Экдаль
️️️️
М. Грегоритч
Замена
К. Коман
️️️️
Т. Алькантара
60'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Р. Левандовски
57'
ГОЛ! 5:0!
Д. Алаба
Пас отдал
Т. Мюллер
56'
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Роббен
54'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
42'
37'
Желтая карточка
Д. Сантос
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Левандовски
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
Т. Мюллер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
15
Уолес
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
21
Джидеон Юнг
ПП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Нойер
5
Алаба
15
Хуммельс
21
Лам
88
Мартинес
6
Алькантара
23
Видаль
10
Роббен
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
4-4-1-1
15
Адлер
2
Сакаи
5
Джуру
3
Маврай
3
Дуглас Сантос
21
Юнг
9
Мюллер
90
Холтби
15
Уолес
18
Костич
11
Грегоритч
21
Лам
13
Рафинья
13
Рафинья
21
Лам
9
Левандовски
8
Саншеш
8
Саншеш
9
Левандовски
6
Алькантара
21
Коман
21
Коман
6
Алькантара
11
Грегоритч
8
Экдаль
8
Экдаль
11
Грегоритч
9
Мюллер
14
Хант
14
Хант
9
Мюллер
18
Костич
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
18
Костич
Остались в запасе
Бавария
Гамбург
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Бавария - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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