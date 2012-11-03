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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Бавария
Гамбург - Бавария: обзор матча 03 ноября 2012
Гамбург
03.11.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
40'
Б. Швайнштайгер
49'
Т. Мюллер
53'
Т. Кроос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Бавария
83'
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Рибери
75'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Кроос
69'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
Д. Аого
️️️️
М. Байстер
59'
56'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Густаво
53'
ГОЛ! 0:3!
Т. Кроос
Пас отдал
Ф. Рибери
49'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
А. Руднев
️️️️
Т. Ринкон
46'
Желтая карточка
М. Янсен
41'
40'
ГОЛ! 0:1!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Т. Кроос
Желтая карточка
Д. Дикмайер
32'
24'
Желтая карточка
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
9
Максимилиан Байстер
ЛВ
47
Милан Бадель
ОП
8
Томас Ринкон
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
30
Толгай-Али Арслан
ПВ
Главный тренер
Торстен Финк
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-2-3-1
15
Адлер
7
Янсен
16
Вестерманн
28
Мансьенн
2
Дикмайер
47
Бадель
8
Ринкон
9
Байстер
8
ван дер Ваарт
30
Арслан
7
Сон
4-1-2-1-2
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
4
Данте
5
Алаба
14
Густаво
8
Кроос
31
Швайнштайгер
7
Рибери
13
Мюллер
9
Манджукич
9
Байстер
3
Аого
3
Аого
9
Байстер
8
Ринкон
9
Руднев
9
Руднев
8
Ринкон
7
Рибери
13
Рафинья
13
Рафинья
7
Рибери
14
Густаво
88
Мартинес
88
Мартинес
14
Густаво
8
Кроос
44
Тимощук
44
Тимощук
8
Кроос
Остались в запасе
Гамбург
Бавария
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
22
Том Штарке
ВР
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
33
Маркус Берг
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Гамбург - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:25 (прямая)
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