«Кельн» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.77

30 августа 2025 9:35
Кельн - Фрайбург
31 авг. 2025, воскресенье 20:30 | Германия. Бундеслига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
Во втором туре Бундеслиги «Кельн» примет «Фрайбург» на «РейнЭнергиШтадионе». Обе команды стартовали по-разному: хозяева с победы на выезде и серией из пяти побед, гости – с домашнего поражения и не самой надeжной игрой в обороне. Учитывая форму атакующих линий, ожидается открытый футбол с моментами у обеих ворот.

«Кельн»

Команда в прекрасной форме: пять побед подряд, включая выездной успех над «Майнцем» (1:0). В пяти последних матчах у «Кельна» – 17 забитых и всего 2 пропущенных мяча, в среднем 3.40 и 0.40 соответственно. Команда уверенно использует пространство за спинами защитников соперника, быстро переходит из обороны в атаку и реализует моменты за счeт скорости и качества игры в завершающей стадии. Особенно стабильно действует в защите, пропуская минимально даже в сложных матчах.

«Фрайбург»

Команда начала чемпионат с неожиданного домашнего поражения от «Аугсбурга» (1:3), продлив серию пропущенных голов до четырeх матчей в Бундеслиге. Тем не менее, «Фрайбург» сохраняет атакующую активность – 8 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.60), но и столько же пропущено. Команда старается строить игру через контроль и постепенное продвижение мяча, но при прессинге часто ошибается и теряет баланс между линиями. В то же время, «Фрайбург» стабильно забивает – 12 матчей подряд, что подтверждает силу атакующей фазы.

Факты о командах

«Кельн»

  • Победа над «Майнцем» в первом туре – 1:0
  • 5 побед подряд во всех турнирах
  • 17 забитых и 2 пропущенных в 5 последних матчах
  • В среднем: 3.40 забитых и 0.40 пропущенных за игру
  • Забивает в 10 матчах подряд

«Фрайбург»

  • Поражение от «Аугсбурга» в 1-м туре – 1:3
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • 8 забитых и 8 пропущенных за 5 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито и 1.60 пропущено за игру
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
26% (6)
17% (4)
57% (13)
29
Забитых мячей
38
1.26
В среднем за матч
1.65
4:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
0 : 0
04.05.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
2 : 0
17.12.2023
Кельн
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
0 : 1
29.04.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
2 : 0
06.11.2022
Кельн
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
1 : 0
05.02.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
1 : 1
11.09.2021
Кельн
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
1 : 4
09.05.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
5 : 0
09.01.2021
Кельн
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
4 : 0
02.02.2020
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
1 : 2
31.08.2019
Кельн
Германия. Бундеслига, 32 тур
Фрайбург
3 : 2
28.04.2018
Кельн
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
3 : 4
10.12.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
2 : 1
12.02.2017
Кельн
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
3 : 0
16.09.2016
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
1 : 0
04.04.2015
Кельн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Фрайбург
2 : 1
03.03.2015
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
0 : 1
02.11.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
4 : 1
28.04.2012
Кельн
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
4 : 0
10.12.2011
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1 : 0
26.02.2011
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3 : 2
02.10.2010
Кельн
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кельн
2 : 2
01.05.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
0 : 0
12.12.2009
Кельн
Показать все

Прогноз на матч «Кельн» – «Фрайбург»

Форма «Кельна» позволяет рассматривать его как фаворита встречи: команда уверенно действует как в атаке, так и в защите. «Фрайбург» опасен впереди, но слишком часто ошибается в обороне. При такой разнице в стабильности игра может пройти с преимуществом хозяев, особенно учитывая их текущую серию. Основная ставка – на победу «Кельна» с подстраховкой по форе.

Рекомендованные ставки

  • Кельн (фора 0) – коэффициент 1.77
  • Индивидуальный тотал «Кельна» больше 1.5 – коэффициент 2.00

Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Фрайбург Кельн
Рекомендуем
