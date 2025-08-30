Во втором туре Бундеслиги «Кельн» примет «Фрайбург» на «РейнЭнергиШтадионе». Обе команды стартовали по-разному: хозяева с победы на выезде и серией из пяти побед, гости – с домашнего поражения и не самой надeжной игрой в обороне. Учитывая форму атакующих линий, ожидается открытый футбол с моментами у обеих ворот.

«Кельн»

Команда в прекрасной форме: пять побед подряд, включая выездной успех над «Майнцем» (1:0). В пяти последних матчах у «Кельна» – 17 забитых и всего 2 пропущенных мяча, в среднем 3.40 и 0.40 соответственно. Команда уверенно использует пространство за спинами защитников соперника, быстро переходит из обороны в атаку и реализует моменты за счeт скорости и качества игры в завершающей стадии. Особенно стабильно действует в защите, пропуская минимально даже в сложных матчах.

«Фрайбург»

Команда начала чемпионат с неожиданного домашнего поражения от «Аугсбурга» (1:3), продлив серию пропущенных голов до четырeх матчей в Бундеслиге. Тем не менее, «Фрайбург» сохраняет атакующую активность – 8 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.60), но и столько же пропущено. Команда старается строить игру через контроль и постепенное продвижение мяча, но при прессинге часто ошибается и теряет баланс между линиями. В то же время, «Фрайбург» стабильно забивает – 12 матчей подряд, что подтверждает силу атакующей фазы.

Факты о командах

«Кельн»

Победа над «Майнцем» в первом туре – 1:0

5 побед подряд во всех турнирах

17 забитых и 2 пропущенных в 5 последних матчах

В среднем: 3.40 забитых и 0.40 пропущенных за игру

Забивает в 10 матчах подряд

«Фрайбург»

Поражение от «Аугсбурга» в 1-м туре – 1:3

Забивает в 12 матчах подряд

8 забитых и 8 пропущенных за 5 последних матчей

В среднем: 1.60 забито и 1.60 пропущено за игру

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Кельн» – «Фрайбург»

Форма «Кельна» позволяет рассматривать его как фаворита встречи: команда уверенно действует как в атаке, так и в защите. «Фрайбург» опасен впереди, но слишком часто ошибается в обороне. При такой разнице в стабильности игра может пройти с преимуществом хозяев, особенно учитывая их текущую серию. Основная ставка – на победу «Кельна» с подстраховкой по форе.

Рекомендованные ставки