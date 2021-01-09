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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Кельн
Фрайбург - Кельн: обзор матча 09 января 2021
Фрайбург
09.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
5 : 0
Завершен
Кельн
18'
Э. Демирович
39'
Н. Хефлер
59'
Р. Салаи
69'
Ф. Линхарт
79'
Л. Хелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Кельн
82'
Замена
Р. Чикош
️️️️
И. Якобс
Замена
Д. Хайнц
️️️️
М. Гульде
80'
ГОЛ! 5:0!
Л. Хелер
Пас отдал
К. Гюнтер
79'
Замена
Л. Темпельман
️️️️
Л. Кюблер
75'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
75'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Демирович
75'
70'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
А. Модест
ГОЛ! 4:0!
Ф. Линхарт
Пас отдал
Э. Демирович
69'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Р. Салаи
66'
ГОЛ! 3:0!
Р. Салаи
Пас отдал
Э. Демирович
59'
57'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Х. Мере
46'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
С. Озкан
46'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
О. Дуда
ГОЛ! 2:0!
Н. Хефлер
39'
ГОЛ! 1:0!
Э. Демирович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3-4-2-1
21
Мюллер
13
Шлоттербек
3
Линхарт
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Сантамария
17
Кюблер
32
Грифо
7
Салаи
9
Демирович
3-3-1-2-1
1
Хорн
22
Шмитц
22
Мере
33
Борнау
27
Вольф
6
Скири
14
Хектор
6
Озкан
8
Дуда
4
Якобс
27
Модест
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
5
Гульде
3
Хайнц
3
Хайнц
5
Гульде
17
Кюблер
20
Темпельман
20
Темпельман
17
Кюблер
9
Демирович
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Демирович
7
Салаи
9
Хелер
9
Хелер
7
Салаи
22
Мере
38
Хорн
38
Хорн
22
Мере
8
Дуда
29
Тильманн
29
Тильманн
8
Дуда
27
Модест
99
Арокодаре
99
Арокодаре
27
Модест
4
Якобс
5
Чикош
5
Чикош
4
Якобс
6
Озкан
37
Реджбечай
37
Реджбечай
6
Озкан
Остались в запасе
Фрайбург
Кельн
32
Бенжамин Уфофф
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
Остались в запасе
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Фрайбург - Кельн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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