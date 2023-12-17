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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Кельн
Фрайбург - Кельн: обзор матча 17 декабря 2023
Фрайбург
17.12.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
72'
М. Грегоритч
90+5'
Р. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Кельн
ГОЛ! 2:0!
Р. Салаи
Пас отдал
М. Грегоритч
90'
+5
Замена
Ж. Адаму
️️️️
М. Рехль
90'
+4
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Ж. Макенго
75'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
К. Сильдийя
74'
73'
Замена
Р. Карстенсен
️️️️
М. Финкграфе
ГОЛ! 1:0!
М. Грегоритч
72'
66'
Замена
Л. Килиан
️️️️
Я. Тильманн
Замена
Р. Салаи
️️️️
В. Грифо
66'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Л. Хелер
65'
62'
Вторая желтая
Ю. Хабот
61'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Л. Вальдшмидт
61'
Замена
Л. Майна
️️️️
Д. Любичич
61'
Замена
М. Ут
️️️️
Ф. Кайнц
57'
Желтая карточка
Ф. Кайнц
Желтая карточка
Н. Хефлер
40'
31'
Желтая карточка
Ю. Хабот
27'
Желтая карточка
Д. Любичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
34
Мерлин Рехль
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
(К)
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
21
Деян Любичич
ОП
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Кельн
44
Matthias Köbbing
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
13
Флориан Диц
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Атуболу
33
Макенго
5
Гульде
28
Гинтер
27
Хефлер
34
Рехль
8
Эггештайн
32
Грифо
20
Доан
25
Сильдийя
9
Хелер
4-2-2-2
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Хабот
35
Финкграфе
5
Мартель
21
Любичич
29
Тильманн
11
Кайнц
7
Вальдшмидт
9
Зелке
25
Сильдийя
17
Кюблер
17
Кюблер
25
Сильдийя
33
Макенго
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
33
Макенго
32
Грифо
7
Салаи
7
Салаи
32
Грифо
34
Рехль
20
Адаму
20
Адаму
34
Рехль
9
Хелер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Хелер
35
Финкграфе
29
Карстенсен
29
Карстенсен
35
Финкграфе
29
Тильманн
15
Килиан
15
Килиан
29
Тильманн
7
Вальдшмидт
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
7
Вальдшмидт
21
Любичич
37
Майна
37
Майна
21
Любичич
11
Кайнц
13
Ут
13
Ут
11
Кайнц
Остались в запасе
Фрайбург
Кельн
21
Флориан Мюллер
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
44
Matthias Köbbing
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Флориан Диц
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
Остались в запасе
44
Matthias Köbbing
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Флориан Диц
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Фрайбург - Кельн
1
1
3
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
1
Нарушения
4
6
Офсайды
0
2
Количество передач
222
294
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.29
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Европа-Парк
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