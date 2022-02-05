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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Фрайбург
Кельн - Фрайбург: обзор матча 05 февраля 2022
Кельн
05.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
23'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Фрайбург
85'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Я. Тильманн
85'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Ф. Кайнц
85'
Замена
С. Андерссон
️️️️
А. Модест
85'
81'
Желтая карточка
У. Ен Чон
81'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Л. Кюблер
81'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Эггештайн
Замена
Я. Хорн
️️️️
Д. Любичич
77'
Желтая карточка
Д. Любичич
68'
Желтая карточка
Я. Тильманн
65'
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Ут
64'
61'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Э. Демирович
46'
Замена
Р. Салаи
️️️️
К. Шаде
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
Пас отдал
Я. Тильманн
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Швабе
14
Хектор
15
Килиан
4
Хюберс
22
Шмитц
21
Любичич
6
Озкан
11
Кайнц
29
Тильманн
27
Модест
13
Ут
4-1-1-2-2
1
Флеккен
17
Кюблер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Шаде
32
Грифо
9
Хелер
9
Демирович
29
Тильманн
19
Шиндлер
19
Шиндлер
29
Тильманн
21
Любичич
38
Хорн
38
Хорн
21
Любичич
11
Кайнц
21
Шауб
21
Шауб
11
Кайнц
13
Ут
8
Дуда
8
Дуда
13
Ут
27
Модест
20
Андерссон
20
Андерссон
27
Модест
17
Кюблер
7
Шмид
7
Шмид
17
Кюблер
9
Демирович
11
Чон
11
Чон
9
Демирович
7
Шаде
7
Салаи
7
Салаи
7
Шаде
8
Эггештайн
18
Петерсен
18
Петерсен
8
Эггештайн
Остались в запасе
Кельн
Фрайбург
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
7
Томаш Острак
АП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
7
Томаш Острак
АП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Кельн - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
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