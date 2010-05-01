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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Фрайбург
Кельн - Фрайбург: обзор матча 01 мая 2010
Кельн
01.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
9'
З. Тошич
84'
С. Фрайс
31'
М. Идриссу
57'
М. Идриссу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Фрайбург
Замена
П. Крмас
️️️️
Ю. Шустер
Желтая карточка
М. Муйджа
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
П. Сиссе
ГОЛ! 2:2!
С. Фрайс
Желтая карточка
Ю. Мохамад
Замена
О. Топрак
️️️️
Ф. Баcтианс
Замена
С. Фрайс
️️️️
А. Матушик
ГОЛ! 1:2!
М. Идриссу
Желтая карточка
Ф. Баcтианс
Замена
К. Кулльманн
️️️️
К. МакКенна
Желтая карточка
М. Идриссу
ГОЛ! 1:1!
М. Идриссу
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Манише
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
8
Пети
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
3-4-2-1
1
Мондрагон
0
Мохамад
23
МакКенна
2
Бречко
28
Эре
8
Матушик
8
Пети
8
Манише
10
Подольски
18
Тошич
18
Новакович
4-4-2
16
Пуплен
23
Муйджа
5
Бучер
4
Барт
11
Баcтианс
23
Шустер
23
Флум
16
Макиади
14
Жагер
61
Сиссе
0
Идриссу
23
МакКенна
0
Кулльманн
0
Кулльманн
23
МакКенна
8
Матушик
9
Фрайс
9
Фрайс
8
Матушик
23
Шустер
11
Крмас
11
Крмас
23
Шустер
11
Баcтианс
21
Топрак
21
Топрак
11
Баcтианс
61
Сиссе
27
Райзингер
27
Райзингер
61
Сиссе
Остались в запасе
Кельн
Фрайбург
24
Танер Ялчин
ЦП
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
18
Томас Кесслер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Оливер Бауманн
ВР
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
18
Томас Кесслер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Оливер Бауманн
ВР
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Кельн - Фрайбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
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