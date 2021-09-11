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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Кельн
Фрайбург - Кельн: обзор матча 11 сентября 2021
Фрайбург
11.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
89'
Р. Чикош (АГ)
34'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Кельн
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Чикош
89'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Л. Кюблер
87'
82'
Замена
Л. Шауб
️️️️
С. Андерссон
82'
Замена
Т. Острак
️️️️
Д. Любичич
Замена
Э. Демирович
️️️️
Л. Хелер
82'
74'
Вторая желтая
Ф. Кайнц
Желтая карточка
К. Шаде
74'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Р. Салаи
72'
Замена
К. Шаде
️️️️
У. Ен Чон
72'
70'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
С. Озкан
69'
Желтая карточка
А. Модест
69'
Замена
О. Дуда
️️️️
А. Модест
62'
Замена
Э. Скири
️️️️
М. Ут
51'
Желтая карточка
Ф. Кайнц
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Эггештайн
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
Пас отдал
Б. Шмитц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Кевин Шаде
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Томаш Острак
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
4-2-3-1
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
17
Кюблер
8
Эггештайн
14
Кайтель
32
Грифо
7
Салаи
11
Чон
9
Хелер
4-1-1-1-3
1
Хорн
22
Шмитц
22
Мере
5
Чикош
14
Хектор
21
Любичич
6
Озкан
11
Кайнц
20
Андерссон
27
Модест
13
Ут
17
Кюблер
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
17
Кюблер
8
Эггештайн
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Эггештайн
11
Чон
7
Шаде
7
Шаде
11
Чон
7
Салаи
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Салаи
9
Хелер
9
Демирович
9
Демирович
9
Хелер
13
Ут
6
Скири
6
Скири
13
Ут
20
Андерссон
21
Шауб
21
Шауб
20
Андерссон
27
Модест
8
Дуда
8
Дуда
27
Модест
21
Любичич
7
Острак
7
Острак
21
Любичич
6
Озкан
19
Лемперле
19
Лемперле
6
Озкан
Остались в запасе
Фрайбург
Кельн
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Марвин Швабе
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Марвин Швабе
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Фрайбург - Кельн
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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