Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Райо Вальекано» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.65

30 августа 2025 9:10
Райо Вальекано - Барселона
31 авг. 2025, воскресенье 22:30 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе забьют — Да
Сделать ставку

В матче 3-го тура Ла Лиги на «Кампо де Вальекас» «Райо Вальекано» попытается остановить мощный атакующий пресс «Барселоны». Обе команды на ходу: хозяева показывают отличную форму дома и пропускают очень мало, гости же находятся в топовой форме, регулярно устраивая голевые шоу. Нас ждет интересное противостояние организованной обороны и яркой атаки.

«Райо Вальекано»

После поражения от «Атлетика» команда взяла реванш в Лиге конференций, разгромив «Неман» 4:0. В последних 5 играх «Райо» забил 11 и пропустил лишь 2 мяча, средние показатели – 2,20 забитых и 0,40 пропущенных за матч. Коллектив активно использует фланги, опасен на стандартах и очень собран в защите. На домашнем стадионе команда уверенно контролирует темп и не проигрывает в 5 последних встречах.

«Барселона»

Клуб уверенно стартовал в сезоне: 3 победы в Ла Лиге подряд, 21 гол за 5 последних матчей (в среднем 4,20 за игру), при этом допускает по 1,20 пропущенного. «Барселона» блестяще использует ширину поля, быстро доставляет мяч в штрафную и реализует моменты с высокой точностью. Проблема – нестабильность в обороне при переходах, особенно на выезде. Команда не теряет концентрации в атаке, но при этом временами допускает огрехи в позиционной защите.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает дома 5 матчей подряд
  • В 5 играх: 11 забитых, 2 пропущенных
  • В среднем: 2,20 забито и 0,40 пропущено
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей

«Барселона»

  • Победы в 6 последних матчах
  • В среднем: 4,20 забитых, 1,20 пропущенных
  • Серия из 18 игр с голами в Ла Лиге
  • Забивает в 30 матчах подряд

Личные встречи
14% (3)
10% (2)
76% (16)
15
Забитых мячей
63
0.71
В среднем за матч
3
2:1
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1 : 0
17.02.2025
Райо Вальекано
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 2
27.08.2024
Барселона
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
3 : 0
19.05.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 1
25.11.2023
Барселона
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 1
26.04.2023
Барселона
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
0 : 0
13.08.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
0 : 1
24.04.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
1 : 0
27.10.2021
Барселона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Райо Вальекано
1 : 2
27.01.2021
Барселона
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
3 : 1
09.03.2019
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2018
Барселона
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
1 : 5
03.03.2016
Барселона
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
5 : 2
17.10.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
6 : 1
08.03.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 2
04.10.2014
Барселона
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
6 : 0
15.02.2014
Райо Вальекано
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
0 : 4
21.09.2013
Барселона
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
3 : 1
17.03.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
0 : 5
27.10.2012
Барселона
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
0 : 7
29.04.2012
Барселона
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
4 : 0
29.11.2011
Райо Вальекано
Показать все

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Барселона»

Хозяева в хорошей форме, но «Барселона» сейчас на пике – атака работает без сбоев. «Райо» способен дать бой и даже отличиться, но класс и креатив гостей, особенно на фоне серий, должен сыграть ключевую роль. Исход с голами от обеих сторон – наиболее логичен.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.72

1.65
Обе забьют — Да
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Барселона Райо Вальекано
Другие прогнозы
30.08.2025
15:30
1.60
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос - Эпицентр
Победа «Колоса»
30.08.2025
16:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа - Чайка
Ничья
30.08.2025
16:00
7.00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга - Арсенал
Победа «Арсенала» со счетом 1:0
30.08.2025
16:15
14.00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит - Пари НН
Победа «Зенита» со счетом 3:0
30.08.2025
16:30
1.65
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер - Байер
Победа «Байера»
30.08.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт - Боруссия М
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 