«Эспаньол» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.74

30 августа 2025 9:17
Эспаньол - Осасуна
31 авг. 2025, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.74
Эспаньол (фора 0)
Сделать ставку

31 августа на RCDE Стэдиум в третьем туре Ла Лиги встретятся команды с разной динамикой старта. «Эспаньол» держит длинную серию без поражений и регулярно находит голы, тогда как «Осасуна» прибавляет через дисциплину и компактность, но все еще неровна при игре на выезде. Контекст и профиль команд тянут к сценарию с контролем рисков и высокой ценностью первого мяча, где хозяйский фактор и текущая форма атаки «попугаев» чуть перевешивают.

«Эспаньол»

Команда уверенно вернулась в Примеру и быстро адаптируется к темпу: серия без поражений уже восемь матчей, в каждом из трех стартовых туров забит хотя бы один мяч. В пяти последних играх – 8 забитых и 5 пропущенных (в среднем 1,60 и 1,00), что подтверждает устойчивое производство моментов при приемлемом уровне допуска у своих ворот. Ничья 2:2 в Сан-Себастьяне с «Реалом Сосьедад» – показатель умения выдерживать интенсивность и отвечать на давление. Дома «Эспаньол» агрессивнее нагружает фланги, часто доигрывая атаки под прострелы и отскоки, а подборы второй волны создают повторные удары из выгодных зон.

«Осасуна»

Памплонцы прошли сложный старт: минимальное поражение от «Реала» 0:1 и рабочая победа 1:0 над «Валенсией». За пять последних матчей – 5 забитых и 6 пропущенных (в среднем 1,00 и 1,20). Команда остается организованной и экономной в рисках, но качество продвижения мяча вперед колеблется: атаки нередко упираются в недостаток численного преимущества в последней трети. На выезде «Осасуна» чаще снижает темп и ценит чистый лист выше попыток форсировать события, что логично на фоне статистики гостевых матчей последних месяцев.

Факты о командах

«Эспаньол»

  • Не проигрывает 8 матчей подряд
  • Забивает в 8 последних играх
  • 8 забитых и 5 пропущенных за 5 матчей (1,60/1,00)
  • Ничья 2:2 с «Реалом Сосьедад» в прошлом туре

«Осасуна»

  • 5 забитых и 6 пропущенных за 5 матчей (1,00/1,20)
  • Победа 1:0 над «Валенсией» в прошлом туре
  • На выезде продолжительный спад по победам в Ла Лиге
  • Модель игры – низкий риск и приоритет компактности линий

Личные встречи
28% (7)
20% (5)
52% (13)
19
Забитых мячей
32
0.76
В среднем за матч
1.28
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
2 : 0
18.05.2025
Эспаньол
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
0 : 0
14.12.2024
Осасуна
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 1
04.02.2023
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1 : 0
20.10.2022
Эспаньол
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
08.05.2022
Осасуна
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
0 : 0
14.08.2021
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
0 : 2
17.01.2021
Осасуна
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1 : 0
08.03.2020
Эспаньол
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2 : 4
01.12.2019
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
3 : 0
26.02.2017
Осасуна
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1 : 2
22.09.2016
Эспаньол
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2014
Осасуна
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1 : 0
05.01.2014
Эспаньол
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
0 : 2
07.04.2013
Эспаньол
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 3
10.11.2012
Осасуна
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 0
10.04.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 2
27.11.2011
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
4 : 0
20.02.2011
Эспаньол
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 0
26.09.2010
Осасуна
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
2 : 1
08.05.2010
Осасуна
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
2 : 0
16.01.2010
Эспаньол
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
1 : 0
22.03.2009
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1 : 0
02.11.2008
Осасуна
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
0 : 1
13.04.2008
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 2
25.11.2007
Эспаньол
Показать все

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Осасуна»

Матч читается как борьба за территорию и стандарты, где у хозяев есть преимущества: стабильная серия, понятные паттерны входа в штрафную и поддержка трибун. «Осасуна» способна снизить вариативность эпизодов за счет плотности в полупространствах, но при переходе в позиционные атаки часто теряет темп, а на выезде допускает проседания по владению и вторым мячам. Базовый коридор ожидаемого счета узкий – 1:0/1:1/2:0. В такой конфигурации рационально комбинировать осторожный исход на хозяев со «сдержанным» тоталом: «Эспаньол» не склонен к избыточному обмену ударами, а «Осасуна» концентрируется на сохранности нулевой зоны и редких шансов после потерь соперника.

Рекомендованные ставки

  • Эспаньол (фора 0) – коэффициент 1.74
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85

1.74
Эспаньол (фора 0)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Осасуна Эспаньол
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 